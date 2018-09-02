Özhaseki: “Pazartesi gününden itibaren şehirlerimizde aday tespitlerine başlayacağız”

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, İl Sağlık Koordinasyon Toplantısına katıldı. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, “Bütün belediye başkanlarının el ele gönül gönüle şehri yönetmesi gerekiyor” diye konuştu.



Seçimlerin huzur içinde geçtiğini kaydeden Özhaseki, “Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler yıllardır ülkemizde 5 yılda bir yapılıyor. Huzur içerisinde geçiyor buna şükrediyoruz. Bu Türkiye’de demokrasinin ne kadar oturduğunu, vatandaşa ne kadar saygı duyulduğunu bir göstergesidir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Ancak seçimlerden biraz vatandaşta yorulduğu için sık sık şimdiden çok telaffuz da etmek istemiyoruz. Fakat biz AK Parti olarak hazırlıklı bir partiyiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra zaten birkaç gün içerisinde seçimin değerlendirmesini yapıp kendi içerimizde öz eleştiri yapıp çok açık yüreklilikle de dönüp vatandaşımızla bunu paylaştık” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Özhaseki, “Kongremizden sonra da yerel seçimlerin hazırlığına başladık. Birçok partide aslında 24 Haziran seçimlerinin sonuçları bile daha iki ay sonra tartışılan biliyor. Yerel seçimler içeresinde doğrusu herhangi bir ümit verici de ortaya bir şey koymuyorlar. Keşke karşına karşımızdaki rakiplerimiz de çok daha ciddi bir çalışma içerisinde olsalar. Şehirlere faydalı olacak insanları koysalar. Biz kendi işimize bakıyoruz yerel yönetimler birimi olarak biz kendi içerimizde öncesi şehir sorumlularını belirledik belge sorumlularını belirledik her ilinde fotoğrafını çekmeye arkadaşlarımız devam ediyordu aylardır. Şimdi biz onları bir kez daha teyit edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız işaret ettiği bir konu var ki, bu her şeyden çok önemli. Bu konuda da o düsturları bağlı olabilecek ve bizim yüzümüzü hak edecek adaylarımızı belirlemeye çalışacağız. Bu bir gönül belediyeciliğidir. Yıllardır bu ülkede 90'lara kadar ideolojik bir belediyecilik hakim olmuştu, sonrasında bizim misyonumuz ve ekibimizin başlattığı bir hizmet belediyeciliği vardı. Sosyal belediyecilik buna eklendi, çok güzel de oldu. Türkiye'de birçok şeyi için 50 yüzü açığa çıktı. Güzel hizmetler yapıldı, hiç kimse inkar etmiyor zaten. Şimdi bir başka kavramla karşı karşıyayız. Doğrusu da bu zaten bütün belediye başkanlarının vatandaşla el ele gönül gönüle bir şehri yönetmesi. Pazartesi gününden itibaren şehirlerimizde aday tespitlerimiz de başlayacağız. Biz bu çalışmalarımızı 1 buçuk aydır devam ettiriyoruz. Ekim ayı sonuna kadar da ciddi raporlar hazırlayıp partinin alacağı ve MYK’nın alacağı kararlar doğrultusunda kurulun önüne getiririz ve orada tartışmaya başlarız diye düşünüyorum. Bu arada elbette ki biz kendi teşkilatlarımızdan yetiştirmiş olduğumuz evlatlarımız varsa onların olmasına gayret ederiz ama öyle yerler olur ki vatandaşın tercihleri biraz daha farklıdır. Ona da saygı duyarız. Parti dışından da birçok değerli insanı partimize davet ederek Belediye Başkanı olması için de teklif götürürüz. Bunda hiçbir mahsuru yok. Bu işin aslı esası şehrin dilin iyi tutturmak beklentilerini iyi vermek onlar karşısında da saygılı davranın o beklentiye uygun cevap vermektir hepsi bundan ibaret.”

