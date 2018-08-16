Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özhaseki, "PKK artık bitme noktasına geldi"

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi ve 11 aylık bebeği hain terör örgütü tarafından şehit edilen Astsubay Serkan Karakaya’yı ziyaret etti. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuşan Özhaseki, PKK’nın artık bitme noktasına geldiğini söyledi. 

Özhaseki, "PKK artık bitme noktasına geldi"

Karakaya ailesinin acısına ortak olan Özhaseki, vatanın birlik ve beraberliğine kast edenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. Bebek katili PKK'nın bitme noktasına geldiğini ifade eden Özhaseki, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuştu. 
Özhaseki: ‘‘Ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan, almış olduğu önlemler sayesinde etkilenmeyecek. Devletimizin kararlılığı nasıl PKK’ya ağır bir darbe vurduysa, ABD’ye de Türk milletinin kararlılığını gösterecektir.’’ diye konuştu. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMehmet ÖzhasekiAstsubay Serkan Karakaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.