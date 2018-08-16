Özhaseki, "PKK artık bitme noktasına geldi"

Karakaya ailesinin acısına ortak olan Özhaseki, vatanın birlik ve beraberliğine kast edenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. Bebek katili PKK'nın bitme noktasına geldiğini ifade eden Özhaseki, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

Özhaseki: ‘‘Ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan, almış olduğu önlemler sayesinde etkilenmeyecek. Devletimizin kararlılığı nasıl PKK’ya ağır bir darbe vurduysa, ABD’ye de Türk milletinin kararlılığını gösterecektir.’’ diye konuştu.