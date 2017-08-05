Özhaseki ve Demircan Kayseri’de

Bir dizi programlar için Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde konuşan Bakan Özhaseki, “Değerli bakan arkadaşlarımız Kayseri’ye her geldiğinde bereketle, heybesi dolu dolu geliyorlar. Bizde burada değerli bakanlarımızı misafir ettiğimiz gibi bir taraftan da Kayseri’de sağlık alanında yapılan çalışmalarını ve bundan sonrasında yapılması icap edenleri taleplerimizle iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, 2003 yılından itibaren Türkiye’de sağlıkta dönüşüm sürecinin yaşandığını kaydetti. Demircan, “Sağlık insanın dünyaya gelmeden ve defin ruhsatının imzalanmasına kadar geçen süre içerisinde 7/24 insanla ilgili bir hizmet alanıdır. Ülkemizde 2003 yılından itibaren ‘Önce insan’ ilkesini benimseyen AK Parti iktidarı süresince sağlıkta fevkalade bir dönüşüm süreci yaşadık. Sosyal güvenlik şemsiyesini bütün insanların üzerine açtık. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kimseyi bırakmadık. Sağlık hizmetlerinde o günün şartlarına uygun şekilde dönüşüm gerçekleştirdik. Bu 15 yıllık süreç içerisinde sağlık hizmetleri bizim başarılı hizmetlerimizin önde gelenleri arasında yer aldı. Her şey gibi sağlık hizmetleri de gelişmenin gereklerine uymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi sağlık merkezi haline getireceklerini kaydeden Bakan Demircan, “Türkiye yönetim sistemini yeniledi. O yönetim sistemine uygun bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesinde de yeni bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönem de grafiği daha yukarıya doğru devam ettirmek için dönüşüm sürecini tamamlayan Türkiye, şimdi de gelişim ve kalite sürecinin başındadır ve bunu da geliştirecektir. Şehir hastaneleri bunlardan bir tanesidir. Türkiye bugün sadece içeride ki kaliteli hizmetleri milletimize sunmayla kalmıyor, yurtdışından da hizmetler alıyor. Mesela bugün 190 milyonluk Pakistan ile yaptığımız bir protokol gereği oradaki hastalarımız Karaciğer nakli için buraya geliyor. İlk hastamızda bugün karşılanacak. Sadece Pakistan ile sınırlı kalmayacak ve bu şekilde süreç devam edecek. Türkiye’yi sağlık merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Edirne’de son 1 yıl içerisinde bin 500 Yunanlının tedavi gördüğü hatırlatılması üzerine Bakan Demircan, “Gelecek olanlar var. Afrika’dan da gelenler var. Bu aynı zamanda bir tanıtım meselesidir. Sağlık turizmi ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu konuyla ilgili çalışmaları hızla izleyeceksiniz” dedi.