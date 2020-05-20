Özhaseki’den Çerkes Soykırımı açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü hakkında bir açıklama yaptı. Özhaseki, soykırımın tarihsel geçmişine de değindiği açıklamasında, “Bir daha o kötü günleri yaşamasınlar diye dua ediyorum. Tüm geçmişlerine de Fatiha okuyorum” dedi.

Özhaseki açıklamasında, "Kafkaslar’daki Çerkes kardeşlerimizin şanlı direnişlerinin üzerinden tam 156’ncı yıldönümünü anmış oluyoruz. Onlar orada düzenli ordulara karşı, zalimlere karşı topraklarını, namuslarını, inanışlarını, geleneklerini, örflerini, dinlerini ve dillerini savundular. Yıllarca süren bu mücadele neticesinde haliyle o kahramanlıklar neticesinde düzenli ordu karşısında ger çekilmek zorunda kaldılar ve büyük bir kısmı küçük teknelerle Türkiye’ye doğru hareket ettiler. Orada aileler parçalandı, birçoğu Karadeniz’de şehit oldu ve bir kısmı da buraya ulaştı. Ulaşabilenler gönderilen yerlerde uyum gösterdi veya gösteremedi derken soykırımın, zulmün yaşandığı dönemler üzerinden tam 156 yıl geçti. Çerkes kardeşlerimizin Türkiye’ye gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onları, kültürlerini, örflerini tanımaktan, insanlıklarını ve dostluklarını görmekten müthiş memnuniyet duyuyoruz bu ayrı bir şey. Ama keşke tarihte bu olaylar yaşanmasıydı, keşke o zulümler çekilmeseydi. Allah bir daha böyle kötü bir gün göstermesin. İnşallah bundan sonra biz yine ülkemizde etle tırnak gibi olup kardeşlerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çerkesler Türkiye’ye geldikten sonra zaten önce Osmanlı’nın yanında yer aldılar sonra Cumhuriyet’le birlikte Mustafa Kemal’in yanında yer aldılar. Günümüzde de asla ayrılığa prim vermeyen, bölücülere prim vermeyen bu vatanı seven, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya gayret eden bir toplum olmaya da devam ediyorlar. Çerkeslere çok güveniyorum, onlarla beraber olmaktan dolayı mutluyum. Allah var etsin demek istiyorum. Bir daha o kötü günleri yaşamasınlar diye dua ediyorum. Tüm geçmişlerine de Fatiha okuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi