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ÖZKARDAŞ DESTEK BEKLİYOR

Beş ay önce sosyal medya üzerinden başlayıp 2018 yılında 25 kişiye single klip yaparak müzik adına yapılmış dünyadaki en iyi hareket seçilen bu sene de tam 50 kişiye single klip yapacak olan ‘O Bir Star’ ses yarışmasına Kayserili 39 yaşındaki Eray Özkardaş da başvurdu.

ÖZKARDAŞ DESTEK BEKLİYOR

Özkardaş, katıldığı yarışmada büyük finale ulaşmak için Kayserililerden oy desteği bekliyor. Yarışma Haziran 2020’de İstanbul’da düzenlenecek olan büyük finalle sonuçlanacak. Yarışmayı kazananlara bir single müzik ve bir de video klip çekilecek. Özkardaş yaptığı açıklamasında, “Bütün hemşehrilerimden oy desteği bekliyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir, yapılacak duyurunun ardından oy vermenizi bekliyor hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yapımcımız 46 Çağlar Gündoğdu’ya ve Hüseyin Usta’ya ayrıca Fatih Güneş Elmas koordinatörüme teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi. 

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