P plakalı servisçiler kooperatif altında toplandı

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Servisçiler Kooperatifi Başkanı Aydın Kurtboğan, “Organize Sanayi Bölgesi ve Mimarsinan Sanayi Bölgesi’nde çalışan ve belediyeden bize verilen P plakalı servisçilerimiz bugün kendi yerlerine kavuştu. Bundan sonra fabrika çalışanlarımıza ve servisçilerimize daha güzel bir hizmet sunmayı planlıyoruz ve başaracağız. Burası bireysel esnafımızın kendi yeridir. Burada herkes ortaktır ve herkes hisse sahibidir” dedi.

Kurtboğan, “Daha güzel hizmetler için bütün esnafımızı Kayseri Servisçiler Kooperatifine bekliyoruz. Bizim can damarlarımızın olan yakıt alımlarında ki iskontolarımızı bütün esnafımıza yansıtmayı hedefliyoruz. Trafik sigortalarımızı da daha uygun fiyatlara yaptırarak esnafımıza yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

İHA