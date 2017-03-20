Padişah torunu dedesini anlattı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve eşi, Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunu Nilhan Sultan Osmanoğlu ve eşi Mehmet Behlül Vatansever, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost ve çok sayıda Osmanlı sevdalısı katıldı.



Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaptığı söyleşide Nilhan Sultan, dedesi Abdülhamid Han’ı anlamanın kendisinin şehzadelik dönemiyle mümkün olabileceğini belirterek, o dönemle konuşmasına başladı. Nilhan Sultan, Abdülhamid Han’ın zekâsıyla ve bilgisiyle ünlü bir sultan olduğunu belirterek, söylenenin aksine kendisinin evhamlı değil, her türlü güvenlik önlemini alan bir padişah olduğunu söyledi. Sultan Abdülhamid Han’ın İslam medeniyetiyle batının sentezini çok iyi dengeleyen bir padişah olduğunu anlatan Nilhan Sultan, ayrıca zanaat ötesi bir ustalığa da sahip olduğunu kaydetti. Nilhan Sultan, dedesinin şehzadelik döneminden itibaren ticarete önem verdiğini, koyun yetiştiriciliği yapmasının ve borsaya girmesinin bunun göstergesi olduğunu ifada ederek: “Para kazanmasını ve nasıl tasarruf sağlanması gerektiğini bilen bir sultandı” dedi.



İlmi siyaset ve istihbarat gibi konularda Sultan Abdülhamid Han’ın dehalığını ifade eden Nilhan Sultan şu hatırayı anlatır; “Bir gün Fransa’da bir elçi heyeti toplanır ve uzun süredir barış içinde olduklarını ama sultana gidip istediklerini alamadıkları yönünde birbirlerine serzenişte bulunurlar. Bunlar arasında baş elçi gidip ‘Sultan’dan istediğimi alacağım ve siz de göreceksiniz’ diyerek Yıldız Sarayı’nın bahçesinde padişah ile görüşür. Tabi elçi gelmeden saraya haberi ulaşır. Dedem yüzü bahçeye dönük şekilde elçiyi yanına çağırır. Elçi gelir ve dedem atları göstererek konuşmaya başlar. Atın cinsi, koşması gibi uzun bir sohbet gerçekleşir. Sonrasında elçiye çok üzgün olduğunu söylediğinde elçi nedenini sorar. Der ki; ‘Bu atın eşi yakın zamanda öldü.’ Elçi hemen atlar ve ‘Size bunun eşini getirebilirim’ diyerek iyiliğinin karşılığını alacağını zanneder. Sultan yaverini çağırır ve elçiye istediği parayı vermesini ve kendisine bir iyilik yapacağını söyler. Elçi ülkesine döndüğünde merakla bekleyen diğerleri sorar; ‘Sultandan ne aldın?’ Elçi düşünür; ‘Ben de bilmiyorum, cebim dolu elim boş geldim’. Burada Sultan Abdülhamid Han’ın elçinin ata karşı zaafını bildiğini ve istihbaratının güçlü olduğunu görüyoruz.”



Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nilhan Sultan ile buluşmayı gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, “Kendisi kültürel konuda çalışan en iyi başkanımız. Geçmişi anlamadan bugünü anlayamayız, geleceği şekillendiremeyiz. Artık kazanan şehirden ziyade okuyan şehir olmalıyız” diye konuştu.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da “Bizler bazı insanları hiç görmeden seviyoruz. Bunlardan biri atamız Abdülhamid Han. Bizlere kendisini kızıl sultan olarak anlattılar. Ama görüyoruz ki durum tam tersidir. Kendisi örnek alınacak bir şahsiyet” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik ve eşi ile Başkan Palancıoğlu ve eşi, Nilhan Sultan Osmanoğlu ve eşine Esma Hatun Türbesi maketi, Yaman Dede’nin yakma tablosu ve çiçek hediye etti. Programın sonunda Nilhan Sultan, salondakilerin sevgi seliyle fotoğraf çektirme izdihamına uğradı.



Kurum Haberi







