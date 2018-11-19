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PALANCIOĞLU İÇİN MESAJ

Ak Parti belediye başkan aday adayları temayül yoklaması öncesi, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na destek olunması için atılan ve “Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak bizim adayımız Palancıoğlu’dur” yazılı cep telefonu mesajı partililerin tepkisine neden oldu.

PALANCIOĞLU İÇİN MESAJ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de bu mesajdan rahatsız olduğu öğrenilirken Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, “Bizim bir talebimiz yok. Bizim dışımızda gelişiyor. Hayırlısı olsun” demekle yetindi.
Yapılan temayül yoklaması öncesi, Ak Parti Melikgazi ilçe Başkanlığı tarafından, Ak Partili meclis üyelerine  cep telefonları üzerinden gönderilen mesajda “Değerli Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları. Yarınki temayülde belediye başkan adaylığında Mustafa Palancıoğlu başkanı desteklemeye karar aldık bilgilerinize” denilmişti.
 
 

Haber Merkezi

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ahmet paçacı 5 saat önce

talas belediye başkanı dr. mustafa palancıoğlu'nu kayseri b.b başkalığı ve daha yukarılarda da göreceğiz.
başarılı, mütevazı ve vizyoner. lütfen Allah'dan korkan ve seven böyle insanları destekleyelim.
kayseri'de çok az yetişen insanlardan mustafa bey.
Allah cc yolunu açık etsin, amin.
ahmet paçacı

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