PALANCIOĞLU İÇİN MESAJ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de bu mesajdan rahatsız olduğu öğrenilirken Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, “Bizim bir talebimiz yok. Bizim dışımızda gelişiyor. Hayırlısı olsun” demekle yetindi.

Yapılan temayül yoklaması öncesi, Ak Parti Melikgazi ilçe Başkanlığı tarafından, Ak Partili meclis üyelerine cep telefonları üzerinden gönderilen mesajda “Değerli Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları. Yarınki temayülde belediye başkan adaylığında Mustafa Palancıoğlu başkanı desteklemeye karar aldık bilgilerinize” denilmişti.



