PANİKLEMEZSEK ATLATIRIZ

Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı ):

“Bu Amerika’nın bizi esas hedefe koyarak yarattığı bir ekonomik kriz. Bakanımızın dün açıkladıkları tam yerinde ve zamanında çok isabetli adımlar oldu. Amerika’nın yaptığı tamamen ekonomi savaşı diye literatüre geçecek bir yöntem ama Türkiye’ye ve Türk milletine bu sökmez ve sonuç alamazlar Allahın izniyle. Paniğe ve telaşa gerek yok. Kesinlikle panik yapmadan sakin hareket edip ona göre davranmalıyız. Bu krizi fırsata dönüştürebiliriz. İhracat için yeni pazarlar ve hedef ülkelerle bu suni zorlamayla olan artışı döviz manasında ihracatımızla fırsata dönüştürebiliriz. Ama bunu hızla yapmak lazım. Son yedi ayda yüzde yirmi artmıştı Kayseri’nin ihracat rakamları şimdi bunu daha da artırıp krizden fırsatla ve kazançla çıkmak lazım. Amerika’ya çok güzel bir cevap olur. Sakin olmak Panik olmamak lazım. Döviz borcu olanlara devletin ciddiyetle yardımcı olmak adına yeniden bir borç yapılandırma yöntemi geliştirmesi ve hızla uygulaması yerinde ve beklenen bir adım olacaktır. Biz bunlardan çok daha kötü ekonomi krizleri yaşadık. 1994 krizi, 2001 krizini hatırlayın. Gecelik yüzde üç bin yüzde beş binlik artışlar gördük. Döviz ertesi sabah üç katına dört katına fırlamıştı. Herkes hükümetin açıklamalarını çok dikkatle takip ederek güvenerek ve söylenenlere uygun hareket ederek bu süreci atlatmak için devletiyle hükümetiyle milletiyle birlik olmalıdır, olmalıyız. “



Ömer Gülsoy ( Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) :

“Panik olmadan sakince konuya yaklaşmalı ve çözüm odaklı hedeflerle sorunları çözmeye gayret etmeliyiz. Hükümetimizin yaptığı açıklamalar ve uygulamaya koyduğu yeni tedbirlerle inşallah bu süreci atlatacağız. Türk milleti olarak neler atlattık. Bunu rahatlıkla atlatırız diye düşünüyorum. Elbette sıkıntılar var ama Amerika AB ülkeleri , İran ve hatta Rusya vs. gibi ülkelere yönelik saldırganlaştı çünkü kendi içinde de bütçe açığı müthiş büyüyerek gidiyor. Dolayısıyla Amerika bunu da fırsat bilerek özellikle Türkiye nin üzerine çok geliyor. Ama boşuna evvelallah birlikte hareket ederek sakin ve panik olmadan konulara yaklaşarak çözüme ulaşacağımıza inanıyorum. Ekonomide devler liginde olacağız diyorsak bunu hazmedemeyenler de buna ulaşmamamız için ellerinden geleni yapacaklardır. Başka bir sıkıntı değil bence hazmedemiyorlar, bin yıldır uğraşmışlar bu topraklarla ve başarılı olamamışlar. Lakin bu ülke ne zaman şahlanmaya ve yükselmeye başlasa hazmedemedikleri için yıkmak için ellerinden geleni yapmışlar. Şimdi de Amerika’nın Türkiye hedefli yapmak istediği bu ama bu sefer başaramayacaklar. Biz başından beri diyoruz yine tekrarlıyorum. Ülkeler arasında devamlı küslük devamlı barış olmaz bazen öyle bazen böyle olur ama sonunda ortak nokta bulunur. Bu krizi fırsata da dönüştürebiliriz. Tüm dünya bizim hem rakibimiz hem de müşterimiz. Ne zamandır dünya böyle bu dünya pazarından pay almamızı hazmedeme-yenler buna engel olmak istiyorlar ama artık o günler geçti olamayacaklar ve Türkiye hak ettiği yere gelecek devler liginde layık olduğu yere oturacaktır. Buna kimse engel olamayacak. Yeter ki birlik olalım yeter ki sakin ve soğukkanlı olup panik yapmayalım panikle hareket etmeyelim. “



Tahir Nursaçan (Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı):

“Öncelikle Belirtmek isterim ki; ABD ile yaşanan gerilimin ardından döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, herkesin bildiği gibi piyasa şartları gereği değildir. Altında çok başka nedenler bulunmaktadır. Maksatlı bir biçimde ülkemize zarar vermek, hükümetimizi ve Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak için yapılan bu ve benzeri tehditler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Irak, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerde milyonlarca Müslüman’ın onuru ve şerefi çiğnenirken; baskı , zulüm , işkence , şiddet ve sürgüne maruz bırakılırken üç maymunu oynayanlar , seslerini çıkarmayanlar, sözde demokrasi , insan hakları ve hukuk dersi verenlerin , bir rahibi bahane ederek ülkemize yönelik başlatılan ekonomik savaş, asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Ülkemizin ekonomik verilerinde en küçük bir sıkıntı olmamasına rağmen suni finansal saldırıların sebebinin çok başka olduğunu tüm dünya biliyor. Döviz üzerinden yapılan bu saldırılar 15 Temmuz'da kahraman şehit ve gazilerimize atılan kurşunların devamıdır. Aziz milletimiz ve dirayetli yöneticilerimiz bu oyunu da bir ve beraber olarak bozacaktır. Silahlarla, tanklarla ve uçaklarla yapamadıklarını, döviz kuru ile yapacaklarına inananlar bozguna uğrayacaktır. Tanklara teslim olmayan millet dolara ve euroya asla boyun eğmeyecektir. Ülkeye döviz kazandırmak üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak için gecesini gündüzüne katan sanayiciler olarak bu duruma bizler de tepkisiz kalmayacağız. Bu maksatlı saldırılar karşısında bir ve beraber olarak daha fazla çalışarak daha fazla üreterek bu oyunu bozacağız.”



Recep Bağlamış ( Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ):

“Ekonomimizde dış kaynaklı bir komplo devreye sokulmak isteniyor. Siyasi olarak diz çöktüremedikleri güzel ülkemizi ve asil Milletimizi döviz silahı ile vurmaya çalışıyorlar. Ama unuttukları birşey var. Türk Milletine kimse zorla ve tehditle birşey yaptıramaz. Bunu ergeç anlayacaklar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biraz sabırlı olsunlar. Bizlerde iş dünyası olarak devletimizin bekası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Dövizdeki ani tırmanışın başka bir izahı yoktur. Tamamen dış müdahale olduğu aşikardır. Ancak, Devletimiz bu badireleri atlatacak güçtedir”

