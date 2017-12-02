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Par Temizlik’ten haberimize açıklama

Geçtiğimiz günlerde PAR Temizlik ile ilgili yaptığımız “Kölelik sözleşmesi” başlıklı haberle ilgili olarak şirket yetkililerinden cevap ve düzeltme geldi.

Par Temizlik’ten haberimize açıklama
Kayseri Gündem Gazetesi olarak, Par Temizlik ve Özel Güvenlik Hizm. Turz. Hay. San. ve. Tic. A.Ş. Vekili Av. Celil Altıntaş aracılığıyla gönderilen metni noktasına virgülüne dokunmadan aynen yayımlıyoruz:
CEVAP VE DÜZELTME
“21 Kasım 2017 tarihli Kayseri Gündem Gazetesi'nin manşetinde 'kölelik sözleşmesi' başlıklı manşetle duyurulan ve aynı tarihli gazetenin 2.sayfasında yine kölelik sözleşmesi başlığı yanında Par Grup logosuna yer verilen haber detayında yer alan yazılar müvekkil Par Temizlik ve Özel Güvenlik Hizm. Turz. Hay. San. ve. Tic. A.Ş. (PAR GRUP)'yi karalamaya ve ticari itibarını zedelenmeye yönelik olarak yapılmış bir haberdir. Habercilik anlayışı ile bağdaşmayan bu durumu şiddetle kınıyoruz. İşçilerle akdedilen sözleşme kesinlikle kanuna uygun, geçerli bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin kölelik sözleşmesi olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Sözleşmenin dayanağı mevzuat hükümleridir. İddiaların gerçekliği ve mevzuat hükümleri araştırılmadan haber yapılmıştır. Müvekkil Par Temizlik ve Özel Güvenlik Hizm. Turz .Hay. San. ve. Tic. A.Ş.(PAR GRUP)nin üstlenmiş olduğu ihaleler kapsamında çalışan işçilerin kıdem tazminatları Devlet Güvencesindedir. Üstelik müvekkil şirket öz sermayesi güçlü, köklü bir şirkettir. Yıllardan bu yana işçilerin haklarını en üst düzeyde gözeten bir anlayışa sahiptir ve işçilerinin haklarını her platformda savunmaktadır. Müvekkil şirket çalışanları ilimizde faaliyet gösteren en büyük iki hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda her gün binlerce kişiye kesintisiz ve hizmet sunmak içim var güçleri ile çalışan işçilerdir. Sözleşmeyi imzalamayan işçilerin farklı ve zor bölümlerde çalıştırılmakla tehdit edildikleri iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. İlimize hizmet eden çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. “
(Kayseri Gündem)
 
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