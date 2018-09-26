PARAGÖZ DOKTORLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Rektör Prof. Dr. Çalış, “SGK’nın yaptığı soruşturma var, mali açıdan incelemeler olacak, bunlarla birlikte biz de düğmeye basıyoruz artık gereken yapılacak. Kimse kurumumuzu ve devletimizi zarara uğratamaz. Belki 5-6 ay sonra bu durumları düzenleyen yasal çalışmalar da olabilir ama yine de yanlış yapan varsa bunun da gereği yapılmalıdır” dedi.



Bakanlık müfettişlerinin soruşturma dosyası tamamlanır tamamlanmaz Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü de ikinci bir soruşturma başlatacak. Üniversite hastanesinde kadrosu olup izinli şekilde sözleşme ile özel hastanelerde çalışan doktorlardan 7 profesör ve 1 doçent hakkındaki iddialar için gerekli tüm incelemelerin yapılacağı öğrenildi.



ERÜ Tıp Fakültesi’nde kadrolu olarak çalışırken aynı zamanda sözleşmeli olarak özel hastanelerde de görev yapan ve haklarındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatılan doktorların akademik ünvanları ve isimleri şöyle: Doç. Dr. B.T. , Prof. Dr. L.H, Prof Dr. A.Ö, Prof. Dr. F.T (üniversiteye döndü ama geçmişe yönelik işlemleri soruşturulacak), Prof. Dr. A. Ö, Prof. Dr. İ.Y, Prof. Dr. S.Ç, Prof. Dr.O.E

