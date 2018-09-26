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PARAGÖZ DOKTORLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin el koyduğu “paragöz doktorlar” dosyasında adı geçen doktorlar hakkında geniş ve çok yönlü soruşturma yapılacağı öğrenildi. Buna göre, banka hesapları, harcamaları, şahıs şirketi kurup kurmadıkları ve yaşam standartlarına ilişkin somut değişiklikler ile son bir sene içindeki (birinci derece yakını olan aile bireyleri dahil) mal edinimleri ve buna ilişkin yapılan ödemeleri mercek altına alınacak.

PARAGÖZ DOKTORLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Rektör Prof. Dr. Çalış, “SGK’nın yaptığı soruşturma var, mali açıdan incelemeler olacak, bunlarla birlikte biz de düğmeye basıyoruz artık gereken yapılacak. Kimse kurumumuzu ve devletimizi zarara uğratamaz. Belki 5-6 ay sonra bu durumları düzenleyen yasal çalışmalar da olabilir ama yine de yanlış yapan varsa bunun da gereği yapılmalıdır” dedi.

Bakanlık müfettişlerinin soruşturma dosyası tamamlanır tamamlanmaz Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü de ikinci bir soruşturma başlatacak. Üniversite hastanesinde kadrosu olup izinli şekilde sözleşme ile özel hastanelerde çalışan doktorlardan 7 profesör ve 1 doçent hakkındaki iddialar için gerekli tüm incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

ERÜ  Tıp Fakültesi’nde kadrolu olarak çalışırken aynı zamanda  sözleşmeli olarak özel hastanelerde de görev yapan ve haklarındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatılan doktorların akademik ünvanları ve isimleri şöyle: Doç. Dr. B.T. , Prof. Dr. L.H, Prof  Dr. A.Ö, Prof. Dr. F.T (üniversiteye döndü ama geçmişe yönelik işlemleri soruşturulacak), Prof. Dr. A. Ö, Prof. Dr. İ.Y, Prof. Dr. S.Ç, Prof. Dr.O.E
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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