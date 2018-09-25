PARAGÖZ DOKTORLARA SORUŞTURMA  

KİM BU TIP FAKÜLTESİNDEKİ 7 PROFESÖR
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadrolu olarak görev yaparken rektörlüğün izniyle özel hastanelerde çalışan 7 profesör ve 1 doçent hakkında sözleşmeye aykırı hareket ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla soruşturma açılıyor.
Özel hastanelerde çalışan profesör ve doçent ünvanlı doktorların üniversiteden aldıkları resmi maaşları ve özel hastane paylarının dışında “kitabına uydurarak” haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
İddiaya göre üniversitede kadrolu olarak aynı zamanda özel izinle özel hastanelerde çalışan akademik ünvanlı doktorlar, almaları gereken yasal ücretin dışında özel hastaneyle gizli olarak anlaştığı yüksek maaşı alabilmek için kendi adına bir şahıs şirketi kuruyor. Daha sonra her ay düzenli olarak bu şahıs şirketinden çalıştığı özel hastaneye fatura kesiyor. Özel hastanede her ay düzenli olarak kesilen bu faturaların bedelini doktorun sahibi olduğu şirketin hesabına aktarıyor.
REKTÖR NE DEDİ?
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuyla ilgili iddiaların öteden beri konuşulduğunu hatırlatarak, geçmişte bu konuda bir soruşturma ve benzeri bir şey yapılmış mı ona bakılacağını söyledi.
Prof. Dr. Çalış iddialara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi değerlendireceklerini ifade ederek, “Bu konuyla ciddiyetle ilgileniyoruz. Ne gerekirse yapılacağından herkesin emin olmasını isteriz” dedi.
PROFESÖR AYDA 4.500 LİRAYA ÇALIŞIYORMUŞ !
Kayseri’deki özel hastanelerde profesör ve doçent ünvanlı doktorların aylık ücretlerinin düşük gösterilmesi suretiyle devletin zarara uğratıldığı ve vergi kaçırıldığı suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince sürdürülen soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma geçiren özel hastane yetkilileri profesörün ayda 4 bin 500 lira maaşla çalıştığını beyan etmesi üzerine bakanlık müfettişleri soruşturmayı çok yönlü olarak genişletti.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadrolu olarak görev yaparken rektörlüğün izniyle özel hastanelerde çalışan 7 profesör ve 1 doçent hakkında sözleşmeye aykırı hareket ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla soruşturma açılıyor.
Özel hastanelerde çalışan profesör ve doçent ünvanlı doktorların üniversiteden aldıkları resmi maaşları ve özel hastane paylarının dışında “kitabına uydurarak” haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
İddiaya göre üniversitede kadrolu olarak aynı zamanda özel izinle özel hastanelerde çalışan akademik ünvanlı doktorlar, almaları gereken yasal ücretin dışında özel hastaneyle gizli olarak anlaştığı yüksek maaşı alabilmek için kendi adına bir şahıs şirketi kuruyor. Daha sonra her ay düzenli olarak bu şahıs şirketinden çalıştığı özel hastaneye fatura kesiyor. Özel hastanede her ay düzenli olarak kesilen bu faturaların bedelini doktorun sahibi olduğu şirketin hesabına aktarıyor.
REKTÖR NE DEDİ?
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuyla ilgili iddiaların öteden beri konuşulduğunu hatırlatarak, geçmişte bu konuda bir soruşturma ve benzeri bir şey yapılmış mı ona bakılacağını söyledi.
Prof. Dr. Çalış iddialara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi değerlendireceklerini ifade ederek, “Bu konuyla ciddiyetle ilgileniyoruz. Ne gerekirse yapılacağından herkesin emin olmasını isteriz” dedi.
PROFESÖR AYDA 4.500 LİRAYA ÇALIŞIYORMUŞ !
Kayseri’deki özel hastanelerde profesör ve doçent ünvanlı doktorların aylık ücretlerinin düşük gösterilmesi suretiyle devletin zarara uğratıldığı ve vergi kaçırıldığı suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince sürdürülen soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Soruşturma geçiren özel hastane yetkilileri profesörün ayda 4 bin 500 lira maaşla çalıştığını beyan etmesi üzerine bakanlık müfettişleri soruşturmayı çok yönlü olarak genişletti.
Özel Haber: İlter Sağırsoy