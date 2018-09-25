PARAGÖZ DOKTORLARA SORUŞTURMA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda çalışan profesörlerle üniversiteden ayrılmış bağımsız olarak özel hastanelerde çalışan bazı profesör ve doçent doktorlar hakkında “yasalara aykırı şekilde haksız kazanç elde etme ve kazancını gizleyerek devleti vergi açısından zarara uğratma” suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 Eylül 2018 Salı 10:17