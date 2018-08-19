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Parklar bayram için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde park ve bahçelerde peyzaj çalışması yaptı. 

Parklar bayram için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, parklar, refüjler ve kavşaklarda yaptığı çalışmalarla şehrin güzelliğine güzellik kattı. Şehrin birçok noktası Büyükşehir Belediyesinin farklı peyzaj uygulamaları ile dikkat çeker hale geldi. Çiçekli bisikletler, şelaleli çiçekler, çiçekli dev toplar, çiçeklerle örtülü ağaçlar gibi uygulamalar görenleri hayran bırakıyor. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı bakım çalışmaları ve yeni uygulamalarla da tüm yeşil alanları bayrama hazırladı. Bu uygulamalar başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, ana bulvarlar, büyük kavşaklar ve parklarda muhteşem görüntüler oluşmasına neden oldu. [İHA]
 

İHA

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