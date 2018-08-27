Parkta kalan Afgan aileler yardım bekliyor

Parkta kalan Afganistanlı Sayed Nadir Hussani ile Kazem Mohtahari’nin 14 Ağustos’ta İl Göç İdaresi’ne verdikleri başvuru dilekçelerinde şu ifadeler yer alıyor: “Afgan uyrukluyum. Ülkemde can güvenliğim olmadığı için 27.07.2018 tarihinde illegal olarak Van ilinden Türkiye’ye giriş yaptım. Ben ve ailem uluslararası koruma talebinde bulunuyorum.”



Ailelerin parkta kalmasının sebebi olarak, İl Göç İdaresi yetkilileri konaklama merkezinde yer olmadığı gerekçesiyle aileleri kabul etmediği iddia ediliyor. Aileler de Kocasinan Belediyesi karşısında bulunan Mimarsinan Parkı’nda çocukları ile birlikte kalmaya başladılar.



Mimarsinan Parkı içerisinde kalan Afgan aileler Türkçe bilmedikleri için, cep telefonlarının çeviri programı ile sorunlarını anlattılar.



Ailesi ile beraber 15 gündür parkta yaşadığını söyleyen 37 yaşındaki Sayed Nadir Hussani, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHCR)’nden almış olduğu uluslararası koruma talebi belgesini göstererek şunları söyledi: “Kayseri’ye 15 gün önce geldik ancak kalacak yerimiz yok. Yetkililerden ev ve iş istiyoruz. Çocuklarımız ile parklarda kalıyoruz.” Eşi Hajar, 6 yaşındaki kızı Zahra ve 4 yaşındaki kızı Nargis ile parklarda yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Sayed Nadir Hussani, yetkililerin seslerini duyup yardım etmelerini talep etti.



Parkta kalan diğer bir aileden Afganlı Muhammed Rıza Abrahamid ise çeviri programı ile yaşadığı sıkıntıyı şöyle ifade etti: “Afganistan’dan geldik. Çünkü çok sıkıntılarımız vardı. Karabağ ilçesinde Gazneli vilayetinden kaçtık. Geceleri parklarda kalıyoruz. Çocuklarımın hayatı için yardım istiyoruz. Çocuklarım hastalandı.”



Öte yandan, parkta kalan Afgan ailelerin çevredeki çalıların üzerine astıkları çamaşırları dikkat çekti. Ailelerle yaptığımız görüşme esnasında ise yardımsever bir aile yardım paketleri getirerek ailelere verdi.

