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Parkta kardeşlik buluşması

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşlarını parkta bir araya getirdi. 2 Suriyeli mülteci, dedelerinin Çanakkale savaşında şehit düştüğünü söyleyerek, gözyaşı döktü.

Parkta kardeşlik buluşması
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Bağları bölgesinde yaşayan Türk vatandaşları ile Suriyeli mültecileri parkta bir araya getirdi. Kayseri’de son dönemlerde yaşanan gerginliklerin ardından birlikte muhabbet eden Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşları, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yaşanan olaylarda art niyetli insanların ortamı gerdiğini kaydeden vatandaşlar, Türkiye’de misafir olarak yaşamını sürdüren Suriyeliler ile mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceklerini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, son zamanlarda yaşanan olaylara karşı dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, vatandaşları sağduyuya davet etti.
Öte yandan, davet üzerine parka gelen 2 Suriyeli mülteci de, dedelerinin Çanakkale savaşında şehit düştüğünü söyleyerek, gözyaşı döktü.
İHA
 
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