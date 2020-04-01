Parti il başkanlarıyla durum değerlendirmesi yapıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele edilebilmesine yönelik ilçe belediye başkanları ile yaptığı zirvenin ardından siyasi parti il başkanlarıyla da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Söz konusu toplum sağlığı olunca gerisi teferruattır” dedi ve bu süreci en az hasarla atlatmak için birlik beraberlik içinde çalışacaklarını kaydetti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:35