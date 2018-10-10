PARTİLERDE ADAYLIK YARIŞI

AK PARTİ’YE BAŞVURULAR 15 KASIM’DA



Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu henüz Genel Merkez’den bir seçim takvimi başlatıldığı yönünde açıklama ya da bilgilendirme gelmediğini hatırlatarak ancak Kasım ayının ikinci haftasından itibaren aday adayı başvurularının alınmaya başlanabileceğini söyledi. Ak Parti’de şu ana kadar sadece CV veren aday adaylarının başvuruları kabul ediliyor.



MHP’YE ŞİMDİDEN 52 BAŞVURU VAR



MHP İl Başkanı Serkan Tok MHP’ye çok ciddi bir başvuru olduğunu ifade ederek, “Tüm ilçeler ve Büyükşehir dahil olmak üzere 52 başvuru aldık. Bu daha da artacaktır. Vatandaşlarımız ciddi ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Ak partili eski yeni bürokratlar da görüşmelerini sürdürüyor, onların da partimiz yönünde ciddi teveccühleri var” dedi.



KAYSERİ CHP 23 EKİM’DE TOPLANIYOR



CHP İl Başkanı Ümit Özer 3 Ekim’de Nevşehir’de yapılan bölge toplantısının ardından 23 Ekim’de sadece Kayseri İl Teşkilatı Toplantısı yapılacağını açıkladı. İl başkanı Özer, CHP’ye aday adayı başvurularının başlatıldığını ve oluşturulan komisyonun seçimi sonrasında, Kayseri için en iyi sonucu alacak adaylarla seçim meydanlarına çıkacaklarını söyledi.

