Pastacılar ve Aşçılar Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

2016 yılında kurulan derneklerinin bugün 150 üyesi bulunduğunu belirten Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Başkanı Suat Şahin, pastacılar ve aşçılar olarak Melikgazi Belediyesi çalışmalarından memnun olduklarını, belediye çalışmaları neticesinde prestij ve cazibe merkezi olarak bir çok lokanta, kahvaltı salonu, cafeler ile özel yerler açıldığını söyledi.

Şahin, "Melikgazi Belediyesi sosyal çalışmaları ile göz doldururken imar ve alt yapı çalışmalarındaki başarısını ve örnekliliğini sosyal ve kültürel alanda da devam ettiriyor. Bir bakıma fiziki gelişmeyi sosyal yapı ile tamamlıyor. Belediyemizin özellikle Meslek Edindirme Kurslarında 'Kayseri Mutfağı’nı ders konusu yaparak Kayseri yemeklerini binlerce öğrenciye öğretmesi, tanıtması ve gündeme getirmesi bizler için son derece önemli. Belediyemiz bir bakıma bizler için ara eleman yetiştirmektedir" dedi

Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri mutfağı gibi özel yemek kursu yanında şehre 'Balıkçılar sokağı' olarak bilinen balık lokanta zincirlerin yer aldığı bir alan kazandırdıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Kayseri Yemekleri isimli eser için ortak bir çalışma içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaan Aksel, Ekrem Toprak ve Mehmet Kaplan’da hazır bulundu.

İHA

