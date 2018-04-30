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PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kayseri'de, patenli iki gencin, bir kamyonetin arkasına asılarak yolda ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
Kayseri'de Sivas Caddesi'nde akşam saatlerinde çekilen görüntüde, iki patenli genç yoğun trafikte ilerleyen bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk etti. Vatandaşlar tarafından görüntülenen gençler arkasına asıldıkları kamyonetle yaklaşık 1.5 kilometre kadar gitti. Tehlikeye aldırmayan gençler, görüntüyü kaydeden vatandaşın da yüreğini ağzına getirdi. 
Fevzi Çakmak Alt Geçidinde görüntülendiklerini fark eden patenli gençler alt geçit çıkışında kamyonete asılmayı bırakarak, trafikte ilerleyen araçlara aldırmadan gözden kayboldu. 

İHA

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