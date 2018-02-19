Paylaşımlar haysiyet cellatlığı

KTO Meclis Üyesi Saçmacı, son günlerde sosyal medya üzerinden haysiyet cellatlığına soyunulduğunu belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe teşebbüsünün yaşandığı gece saat 23.00’te meydanda olmayanlar ve özellikle Kayseri Ticaret Odası üyesi dahi olmayan zevatlar, son günlerde sosyal medya hesaplarından ahkam kesmeye başlamışlardır. Bu yapılanlar haysiyet cellatlığından başka bir şey değildir. Bu yapılanlar karşısında susmayacağımızın kamuoyu tarafından iyi bilinmesini istiyorum” dedi.

Bu zevatlara karşı ilerleyen zamanda çok daha farklı şekilde sözleri olacağını ifade eden Saçmacı, “Kayseri Ticaret Odası adını kullanarak prim yapmak isteyenlerin, söz hakkı olabilmesi için öncelikle ticaret erbabı olmaları ve ticaret odasına ivedi şekilde üyeliklerini yaptırmaları gerekir. Bugün gelinen noktada, daha düne kadar her türlü pervasızlıkların içerisinde olanların, şimdi vatan, millet edebiyatı yapanların, 15 Temmuz gecesi nerede olduklarını açıklamaları zorunluluktur” diye konuştu.

Açıklamasında bu tür zevatların hain darbe gecesinde hangi inlerde saklandıklarını çok iyi bildiklerini kaydeden Saçmacı, “Bunlara gereken cevabı vermek ve Kayseri tüccarının geleceği üzerinde oynanan oyunları bozmak boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden yapılan hadsiz ve alçakça açıklamaların ancak sahiplerine ait olabileceğini ifade eden Saçmacı, “Serbest Bölgede çalışan ancak işine son verilen bir kişinin sosyal medyadan aleyhimize mesajlar atması hiçbir izaha dayanmamaktadır. Hele ki, başka bir ahlaksız zevat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Kimler oy verecek, kimler listenizde olacak hepsi ajandamıza kaydedilecek elbette’ diyecek kadar alçaklaşmış ve KTO üyesi 18 bin insanı tehdit edebilecek kadar hayasızlaşmıştır. Bunların kimlerin piyonu oldukları, kimler tarafından kullanıldıkları herkes tarafından bilinmektedir. Bu tür şahsiyetsiz zevatlarla ilgili yasal işlemler başlatılmış olup davaların takipçisi olacağımızın da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.



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