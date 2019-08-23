Pazar Günü Ve 30 Ağustos’ta 4 Cadde Trafiğe Kapatılacak

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2019 Cuma günü Bayram Töreninde; saat 09.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanının (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacaktır.”
“25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2019 Cuma günü Bayram Töreninde; saat 09.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanının (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacaktır.”
İHA