Polis ağabeyleri sayesinde havuzla tanıştılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 40 öğrenci havuza girerek eğlenceli vakit geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında daha önce hiç havuza girmeyen 20’si kız 40 öğrenci Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün havuzuna girerek eğlenceli vakit geçirdi. Profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme öğrenen öğrenciler, havuzun tadını çıkardı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih Dalgalı, “2018 yılı ÇOGEP programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi 20 kız 20 erkek olmak üzere Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında özellikle daha önce hiç havuza girmiş çocuklarımızı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak havuzla buluşturmuş olduk. Özellikle hem ruhsal hem de bedensel anlamda çocuklarımız havuza girdikleri zaman hem kendilerini geliştiriyor hem de çocuklarımız havuzdan çıktıkları zaman daha rahatlamış bir şekilde topluma kazandırma anlamında gelişme kaydettiklerini gördük. Salı günü başlamış olduğumuz programda çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olmasından dolayı da bize teşekkür ettiler” ifadelerini kullandı.

İlk defa havuzla tanışan öğrenciler de, havuzda keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.