“Polisin görevi öldürmek değil, yaşatmaktır”

Başkan Ahmet Taş yazılı açıklamasında, “Suriye'nin Afrin ilçesinde 28 Nisan günü pazar yerine yapılan insanlık dışı saldırıda şu ana kadar alınan bilgilere göre 11’i çocuk 42 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın insan da yaralandı” dedi.
Taş, “Haber kaynaklarına yansıyan bilgilere göre YPG PYD silahlı elemanlarınca yapıldığı bildirilen saldırı, insanların Ramazan ayı münasebetiyle alışveriş için kalabalık halde bulunduğu ortamda yapıldı. Akaryakıt tankerinin patlatılması ile yapılan acımasız saldırıda 42 masum insan feci şekilde hayatını kaybetti, çoğunluğu ağır olmak üzere 50'ye yakın insan da yaralandı. Saldırının yapıldığı çevrede büyük hasar meydana geldi” ifadelerine yer verdi.
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Taş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! İnsanın en doğal hakkı olan hayat ve güvenli yaşam sürme hakkına yönelik bu acımasız saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsanlığa yönelik acımasız saldırının faillerinin titiz bir araştırma ile nerede olursa olsun bulunarak adalet önüne çıkarılması için ilgilileri göreve davet ediyor, Afrin halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
28 Nisan Salı günü Adana ili Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polis kontrol noktasında Suriye uyruklu Ali El Hamdani isimli 19 yaşında Suriye uyruklu bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan acı bir olay yaşanmıştır.
19 yaşında olup bir tekstil atölyesinde çalışan Ali El Hamdani'nin üzerinde kimliğinin olmadığı gerekçesiyle polisin dur ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalıştığı, bunun sonucu olay yerinde bulunan polis memurunun yakın mesafeden ateş ederek Ali El Hamdani'nin ölümüne sebep olduğu haberi kamuoyuna yansımış bulunmaktadır.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! İnsan hayatına yönelik hukuksuz bir müdahale olarak değerlendirdiğimiz hukuk ve akıldışı polis müdahalesi ile hayatını kaybeden Ali El Hamdani’ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyor, polisin görevinin insan öldürmek değil yaşatmak olduğunu hatırlatıyor, olayın titizlik ve adaletle soruşturularak olayın sorumlularının adalet önüne çıkarılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz.”
Taş, “Haber kaynaklarına yansıyan bilgilere göre YPG PYD silahlı elemanlarınca yapıldığı bildirilen saldırı, insanların Ramazan ayı münasebetiyle alışveriş için kalabalık halde bulunduğu ortamda yapıldı. Akaryakıt tankerinin patlatılması ile yapılan acımasız saldırıda 42 masum insan feci şekilde hayatını kaybetti, çoğunluğu ağır olmak üzere 50'ye yakın insan da yaralandı. Saldırının yapıldığı çevrede büyük hasar meydana geldi” ifadelerine yer verdi.
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Taş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! İnsanın en doğal hakkı olan hayat ve güvenli yaşam sürme hakkına yönelik bu acımasız saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnsanlığa yönelik acımasız saldırının faillerinin titiz bir araştırma ile nerede olursa olsun bulunarak adalet önüne çıkarılması için ilgilileri göreve davet ediyor, Afrin halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
28 Nisan Salı günü Adana ili Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polis kontrol noktasında Suriye uyruklu Ali El Hamdani isimli 19 yaşında Suriye uyruklu bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan acı bir olay yaşanmıştır.
19 yaşında olup bir tekstil atölyesinde çalışan Ali El Hamdani'nin üzerinde kimliğinin olmadığı gerekçesiyle polisin dur ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalıştığı, bunun sonucu olay yerinde bulunan polis memurunun yakın mesafeden ateş ederek Ali El Hamdani'nin ölümüne sebep olduğu haberi kamuoyuna yansımış bulunmaktadır.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! İnsan hayatına yönelik hukuksuz bir müdahale olarak değerlendirdiğimiz hukuk ve akıldışı polis müdahalesi ile hayatını kaybeden Ali El Hamdani’ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyor, polisin görevinin insan öldürmek değil yaşatmak olduğunu hatırlatıyor, olayın titizlik ve adaletle soruşturularak olayın sorumlularının adalet önüne çıkarılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz.”
Kurumsal