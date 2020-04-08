“Polislerimiz canla başla mücadele etmektedir” Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, polis denilince akıllara emniyet, asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak “Bugünlerde bizler evlerimizde kalırken, onlar her türlü risk ve tehditlere karşı görev yapmakta, insanımızın salgından korumak için canla başla mücadele etmektedir” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:39