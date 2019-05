PROJELERİ ANLATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin iftarına da katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ve gazetecilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, iftarda yaptığı konuşmada hemşehrilerine layık olmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Bugüne kadar boş işlerle hiç uğraşmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bizler bir yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak size layık olma yolunda gece gündüz demiyoruz, koşturuyoruz. Hiçbir zaman dedikodulara prim veren bir yapım olmadı. Hiçbir zaman boş işlerle uğraşmadım ve hep koşturdum. Boşluğun rahmani olmadığını, şeytani olduğunu düşündüm. Dolayısıyla gece demeden, gündüz demeden ekibimizle beraber koşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizi sahiplenmek ve aidiyet duygusu oluşturmak hepimizin olmazsa olmazıdır. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimize sevdalıyız” dedi.



Kayak ve sağlık turizmi



Takip ettikleri projelerle ilgili önemli açıklamalar yapan ve turizm başta olmak üzere bazı müjdeler veren Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültür, sanat, eğitim, bilim ve en önemlisi turizm alanında Kayserimizi daha üst noktalara limitlere taşıma yolunda gayret gösteriyoruz. Erciyes’te kayak turizmi her geçen yıl önemini artırarak devam ediyor. Rusya, Polonya ve Ukrayna’dan charter seferleri ile gelenlerin sayısı 22 bine ulaştı. İnşallah önümüzdeki sezon uçak seferleri artacak. Rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Bu çalışmaların yanında Kapadokya’yla bütünleşmiş şekilde kültür turizminde çalışmalar yaparken, gastronomi ve sağlık turizm konusundaki gayretlerimizi de burada tekrarlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde sağlık alanında yapacağımız çalıştay ve daha sonra yapacağımız kongreyle inşallah Kayseri sağlık turizmindeki yerini alacak.”



Havaalanı genişletmesine 300 milyon TL ayrıldı



Konuşmasında gazetecilere bir de müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Biliyorsunuz, turizmde en önemli alanlardan biri Balon Turizmi. İşte bu yöndeki gayretlerimizle hafta içi bu konu sonuçlandı. Soğanlı Bölgemizi ve Sultansazlığı Kuş Cenneti’ni de içine alacak şekilde balon turizmi Kayseri’de hayata geçecek” dedi. Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin Kültepe ile birlikte UNESCO’nun dünya mirası listesine aldırılması, Kültepe’ye Tablet Müzesi yapılması, Havacılık Lisesi açılması gibi konularda da çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Erkilet Havaalanı’nın genişletilmesi için 300 milyon TL ödenek ayrıldığını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, en kısa sürede ihalenin yapılacağını söyledi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine 100. yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başladı. Başkan Yalçın, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bu ülke çok badireler atlattı. Şahsım iki resmi, üç post modern darbe atlattı. Bunların atlatılmasında devletin ve vatandaşın yanında olma noktasında gazetecilerimiz büyük çaba sarf ettiler. Vefat edenlere rahmet, görevi başındakilere uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah’a çok şükür bizleri bir Ramazan’a daha kavuşturdu. Sizlere iftar sofrasında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.



Hedef: Gelecek yıl Kayseri Basın Müzesi’nin açılışı



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, Kayseri’nin basının her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, “Sektörümüz her geçen gün daha zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gazeteciler Kooperatifi’nin arsa konusu Mart ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti ve askıya çıkarıldı. Kısa süre sonra askıdan inip Ankara ile yazışmalardan sonra ilgili planların yapılmasıyla 5-6 aylık imar prosedürü var. Memduh Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah cemiyetimizin gelecek yıl 40. kuruluş yılında 4 Şubat’a yetişirse Kayseri Basın Müzesi’ni açmaya çalışıyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.