PROJESİ OLAN GETİRSİN Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri için bir projesi olan herkese kapımız da gönlümüzde sonuna kadar açık. Kayseri halkı hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık. Allah hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin. Açıkladığımız 150 proje başlığı bile gördük ki toplumun her kesiminde haklı bir heyecan yarattı. Bu projeleri adım adım uygulayarak Kayseri’mizi daha da güzel bir şehir haline getireceğiz” dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:45