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PROJESİ OLAN GETİRSİN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri için bir projesi olan herkese kapımız da gönlümüzde sonuna kadar açık. Kayseri halkı hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık. Allah hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin. Açıkladığımız 150 proje başlığı bile gördük ki toplumun her kesiminde  haklı bir heyecan yarattı. Bu projeleri adım adım uygulayarak Kayseri’mizi daha da güzel bir şehir haline getireceğiz” dedi. 

PROJESİ OLAN GETİRSİN
HER KESİMDEN HEYETLER VAR
Müsiad, Ziçev, Saha Komiserleri Derneği, Melikgazi Ziraat Odası, Halk Otobüsçüleri Odası ve Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç’a destek ziyaretinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Herkeste müthiş bir destek olma ve projelere sahip çıkma duygusu var, şehrimizin geleceği daha da güzel olacak inşallah” diye konuştu.

SPORCUNUN DOSTU BAŞKAN
Müsiad Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, yeni dönemde Başkan Memduh Büyükkılıç’a başarılar diledi. Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar ve yönetim kurulu üyeleri, futbol saha komiserleri olarak her zaman Büyükkılıç’ın yanında olduklarını, Kayseri’nin spor şehri olarak anılması için yapılacak çalışmalarda da destek olacaklarını ifade ettiler. 

KAYSERİSPOR’DAN BÜYÜKKILIÇ’A DESTEK
Kayserispor Başkanvekili Berna İlter, taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın ve Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali de ziyaretlerinde Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Kayserispor’a olan ilgi ve desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından dolayı tebrik ettiler. 

PROJELERİ BİZİ HEYECANLANDIRDI
Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerini her zaman takdir ettiklerini belirtirken, Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan da, “50 Vizyon proje arasında en önemli konu başlıklarından olan Ulaşım ile ilgili projelerin hayata geçirilmesinin güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz ve o heyecanı şimdiden yaşıyoruz” dedi. 
 



 
 

Haber Merkezi

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