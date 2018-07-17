Protokol oturdu millet ayakta

Kayseri’de ise, aynı gece protokol mensupları; kendileri için hazırlanmış ve demir bariyerlerle “vatandaştan arındırılmış”, su ve çiçeklerle donatılmış alanda 15 Temmuz programını izledi.



Vatandaşlar bu “ayrıma” tepki göstererek, “İki sene önce biz meydandaydık. Bu milletin 250 evladı şehit ve binlercesi de gazi oldu. Ama şimdi bilindik sisteme dönülmüş. Onlar protokolde oturdular, suları, çiçekleri önlerinde ve rahattılar. Bizler de arkada, saatlerce ayaktaydık, hani böyle olmayacaktı" dedi.



Haber Merkezi