“PTT personelleri çözüm beklemekten bıktı”

PTT dağıtım merkezi önünde yapılan basın açıklamasına Birlik Haber Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Taş, Memur Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve sendika üyeleri katıldı.



Yetersizlikten dolayı personelin moral ve motivasyonunun düşük olduğunu söyleyen Mehmet Taş, “1840 yılında posta teşkilatı olarak kurulan kurumumuz, 179 yıllık tecrübesi ile vatandaşlarımıza hizmet götüren bir kamu kuruluşudur. Türkiye’nin en eski ve güvenilir kurumlarından biri olan PTT, vatandaşlarımız tarafından güvenli posta ve kargo taşımacılığının lideri olarak görülmüştür. Şirketimize yüklenmiş olan bu liderlik misyonunu devam ettirerek hatta çıtayı daha yukarı taşımak ve sektörde bir numara olmak yeni hedefimiz olmalıdır. Fakat yetersiz alt yapı ile yapılan anlaşmalar vatandaşımız gibi bizi der mağdur etmektedir. Çalışma şartlarımızdan, işin niteliğinden, alt yapıdan uzak olarak, personel ve müşteri profilini istatistik verileri ile takip edenler, devir oranlarının artmasını postacıların sırtına yükleyerek çözeceğini düşünmektedir. Bu söylemler zaten iş yükü altında ezilen personelin moral ve motivasyonunu düşürerek kurum saygınlığına da zarar vermektedir. PTT eski güzel günlerini geride bırakmıştır. Bütün bunlar bir yana, çalışanlar çok önemli sorunlarla karşı karşıya olup, acilen çözüm beklemektedir. Seferberlik ilan edilecekse bu iş, öncelikle çalışanlarının hakları verilmeli, daha sonra yeterli personel ve ekipman sağlanarak işe başlanılmalıdır. Çağımız artık zamanla yarışan bir dünya olması nedeniyle bize teslim edilen bir kargonun teslim süresinin gecikmesi müşterilerimizi üzmekte ve tercihlerinin bir sonraki kargo göndermede kesinlikle PTT olamayacağını bildirmektedirler” dedi.



Taş, personelin seferber olarak çalıştığını ve daha fazlasının moral ve motivasyonun da düşeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“PTT yönetimi, işlerin yürütülemez olduğunu görerek devir oranlarını azaltmak için ‘Dağıtım Seferberliği’ adı altında bir yazı yayınlamıştır. PTT çalışanları zaten artan personel eksikliği yüzünden seferber bir şekilde çalışmaktadır. Bu yazı ile tüm personelin Cumartesi dağıtım yapması, hatta Pazar günü de çalışması istenmektedir. Daha önce mesai kısıtlaması yapan kurumun, şimdi bu şekilde bir yazı yayınlaması tutarsızlık göstermektedir. Seferberliğin son günü olan 12 Aralık’tan sonra ne yapılacaktır? Çalışanlar artık çözüm beklemekten bıkmıştır ve kaygılarından kurtularak geleceğe güvenle bakmak istemektedir. Bu noktada Kayseri insanımıza kargolarını zamanında teslim etmek adına PTT personeli olarak gerekli gayreti ve çabayı göstermekteyiz. Sendika olarak devamlı personel ve araç takviyesi yapılması gerektiğini her platformda dile getirmemize rağmen bu talebimiz dikkate alınmayarak, az personel ile çok iş yapma mantığı güdülmektedir. Buradan tüm Kayseri Milletvekillerine ve parti temsilcilerine sesleniyoruz, Kayserili hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır ve bu nedenle vatandaşlarımız ve personelimizin sorunlarının çözülmesinde yardımlarını bekliyoruz.”

