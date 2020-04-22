Ramazan Ayı için yeni kararlar



Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla,



1- Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

2- Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, (Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin gerektiğinde Jandarma/Emniyet Birimlerince iftar ve sahur vakitleri arasında kapatılması hususu da bu madde kapsamındadır.)

3- Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,

4- Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesine, Açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi: “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 tarihinde saat 10.00’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile toplanarak;Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, Ramazan ayı nın süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır:1- Vatandaşlarımızıniftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getirenmüsaade edilmemesine,2- Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, (Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin gerektiğinde Jandarma/Emniyet Birimlerince iftar ve sahur vakitleri arasında kapatılması hususu da bu madde kapsamındadır.)3- Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,4- Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesine,

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu vatandaşlarımızın gönüllü olarak verecekleri bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanmasına, (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmemesine,

5- Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak;

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı işlemlerinin (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat öncesine kadar sonlandırılmasına, (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerin devam edecektir.)

6- Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il dinamiklerinin değerlendirilerek bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunlukların göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına,

7- İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasının sağlanmasına, Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesine,

8- Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için;

Mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

9- Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

10- Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin arttırılmasına,

11- Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik ilgili kurumlarca denetimlerin arttırılmasına ve gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına,

İl Pandemi ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilçenin kendi özelliği de göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen tedbirlerin planlanması ve uygulanması, konunun ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesine,

Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”