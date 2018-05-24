Ramazan Sokağında Kur’an ve ilahi gecesi Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Sokağı’nda Kur’an ve ilahi gecesi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurduğu Ramazan Sokağı her gün on binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Saat 17.00’den itibaren açılan ve gece 01.00’a kadar farklı etkinliklerle devam eden Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası başlayan programlar da büyük ilgi görüyor.

Ramazan Sokağı’nın 9. gününde sahneye ilk olarak Ünlü Hafız Ali Tel çıktı ve Kuran-ı Kerim okudu. Hafız Ali Tel’e programı sonrası izleyiciler arasında yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından çiçek verilerek teşekkür edildi.

Ramazan Sokağı’nda daha sonra Grup Devran sahne aldı. Grup Devran birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. İlahilere semazenler de eşlik etti. Program sonrası Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Orhan Erdoğan, Grup Devran’a teşekkür ederek çiçek verdi.