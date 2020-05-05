Ramazanda, pastırmalar Türkiye'nin her tarafına ulaştırılıyor Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi sucuk ve pastırmalar kargo paketleri ile Türkiye'deki bir çok şehre ulaştırılırken, esnafları ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ellerinize sağlık, Allah hayırlı ve bol kazançlar versin. Hayırlı Ramazanlar" diyerek teşekkür etti.

05 Mayıs 2020 Salı 14:29