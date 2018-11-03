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REÇETELER İNCELEMEYE ALINDI

Doktor ÖZ Göz Merkezi’nde meydana gelen ve bu kadar da olmaz dedirten usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Doktor Öz Göz (Kayseri) Merkezi’nde hastaları  erkek doktor muayene etmiş ama reçeteler bayan bir doktor adına yazılıp hastalara verilmişti.

REÇETELER İNCELEMEYE ALINDI

Kayseri SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucu, Doktor Öz Göz Merkezi’ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Daha önce Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın yaptığı muayeneler sonrasında,  hastanede fiilen olmayan Uz. Dr. Sündüz Karacagil adına reçeteler verdiği suçüstü olarak saptanmıştı. Dr. Karacagil’in ifade vermeye yanaşmamasına karşılık Kayseri SGK İl Müdürlüğü’nün Uz.Dr. Sündüz Karacagil’in şahsen ifade vermesinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Özkırış’ın muayene etmesine karşın Uz.Dr. Sündüz Karacagil adına verilen reçeteler Sağlık Bakanlığı’ndan istendi. Şimdi Kayseri SGK İl  Müdürlüğü müfettişleri soruşturma kapsamında hastalara “sizi kim muayene etti, muayene eden doktor bayan mıydı erkek miydi” diye soracak. Zira hastaları Prof.Dr. Özkırış muayene etmiş ama reçeteler bayan uzman doktor Sündüz Karacagil adına verilmişti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli bu olayı takip ettiklerini ve soruşturmanın da ayrıntılı bir şekildi sürdürüldüğünü yakında sonuçlanabileceğini söyledi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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