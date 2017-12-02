REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ

Şehrin giriş-çıkış noktalarını Kayseri’nin vitrini olarak gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in talimatıyla başlayan çalışmalar doğu girişinin ardından batı girişinde de tamamlandı. Başkan Mustafa Çelik, trafiğe açılan batı girişinin son durumunu yerinde gördü.



Aralık ayına girilmesine rağmen asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Batı girişinde şehre geliş istikametini geçtiğimiz ay bitirmiştik. Şehrin batıya doğru çıkışını da dört şeritli olarak dizayn ettik. Asfaltını yaptık, çizgileri çektik ve trafiğe açtık. Yolun sağında iki şerit servis yolunu da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız” dedi.



Bu yıl asfaltta rekor üstüne rekor kırdıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Şehir içinde Fen İşleri Daire Başkanlığımız 350 bin ton asfalt kullandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın yaptığı 50 bin ton asfaltla beraber 400 bin ton asfalta ulaştık. Hem kent merkezi hem ilçelerde hem de şehrin giriş kapısı sayılacak ana yollarda elhamdülillah işi bitirdik. Yaptığımız köprülü kavşakların asfaltını da kış bile olsa tamamladığımızda sezonu kapatmış olacağız. Hemşehrilerimizin hizmetine böyle kaliteli ve yüksek konforlu yolları sunduğumuz için mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İHA