Rekorlar meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yatırımlar ile rekor kırıldığını belirterek; “2016 yılında 550 milyon 526 bin TL’lik hizmet yapıldı. Bu yıl ise KASKİ tarafından 252 milyonu aşacak yatırımlar yapılarak yeni rekorlar kırılacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını Mustafa Çelik başkanlığında yaptı. Çelik toplantı öncesinde öncelikle geçtiğimiz yılın yatırımlarını değerlendiren bir konuşma yaptı.

Terör örgütlerini kullananlar başarılı olamayacak

Başkan Çelik,2016 yılının ülkemiz için zor bir yıl olduğunu ifade ederek “Son 14 yılda her alanda çok önemli gelişmeler kaydettik. Ancak bu gelişmemiz bazılarını kıskandırdı. Topyekun bir saldırı ile karşı karşıyayız. Yerli işbirlikçileri ile FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC’yi kullanıyorlar. Tüm bunları kullanan üst aklın amacı bu ülkeyi bölmek ve parçalamak… Ancak başaramayacaklar.” dedi.

“Çok önemli projeler yaptık”

Geçtiğimiz yıl yapılan bazı önemli yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Çelik, Pınarbaşı ve İncesu dışındaki ilçelere Kadın ve Gençlik Merkezi yapıldığını, Pınarbaşı ve İncesu için de arsa sorununun çözülmesiyle birlikte çok güzel projelerin hazırlandığını kaydetti.

550 milyon TL’lik dev yatırımlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2016’da hizmete açılan köprülü kavşaklar, ilçelerdeki yatırımlar, yollar ve sosyal tesisleri başlıklar halinde sıraladı ve araç alımları ile temel atmalar hakkında da bilgi verdi. 2016 yılında bu yatırımların değerinin 550 milyon 526 bin TL olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, günlük cari harcamaların bu rakama dahil olmadığını kaydetti.

2017 KASKİ’nin rekor yılı olacak

Başkan Çelik, KASKİ’nin 2016 yılında 126 milyon 231 bin TL’lik yatırım yaptığını, 2017 yılında ise tarihinin en büyük yatırımını yapacağını kaydederek, “252 milyon TL’lik projeler tarihe geçecek çalışma olacak. Aslında her alanda altyapıda çok iyi durumdayız. İçme suyunda yüzde 100 seviyesindeyiz. Kanalizasyon ve arıtmada da yüzde 100’ler seviyesine geleceğiz.” dedi.

82 madde görüşüldü

Başkan Çelik’in yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından meclis toplantısına geçildi. Ocak ayının ilk toplantısında 52’si ana gündem, 29’u ek gündem olmak üzere toplam 81 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

