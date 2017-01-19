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Rektör Güven, hayırseverleri ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi’ne bina ve cihaz bağışlayan hayırseverlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Rektör Güven, hayırseverleri ziyaret etti
14-16 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul’da hayırsever işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Yılmaz Öztaşkın, Yavuz Altop, Tuncer Hasçalık, Sami Dedeoğlu ve Mehmet Paksoy’u ziyaret eden Rektör Güven, dün de Hasçelik A.Ş. ortaklarını ziyaret etti.
Hasçelik grup şirketlerinden Hasçelik Kablo fabrikasında gerçekleşen ziyarette Rektör Güven, Hasçelik A.Ş. ortaklarına üniversite ve üniversite hastanelerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.
Rektör Güven, Hasçelik A.Ş. ortakları hayırsever işadamları Halit Özkaya, Necmettin BaktırŞahin Özbek ve Fevzi Mercan’a plaket ve vazo hediye etti. Necmettin Baktır şehir dışında olduğundan plaketi babası Şükrü Baktır’a takdim edildi.
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, ERÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Özcan ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt’un da eşlik ettiği ziyaretin sonunda ise Rektör Güven, Hasçelik Kablo fabrikası gezdi.
Kurum Haberi
 
 
 
 
 
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