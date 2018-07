Rektör Güven, “Türk Milleti’nin demokrasi ve egemenlik sayfasında 15 Temmuz bir milat olmuştur”

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güven mesajında, “Tarih boyunca çok sayıda devlet kuran Türk Milleti, asla başka ülkelerin boyunduruğu ve esaretine girmediği gibi, bağımsız ve hür yaşamdan hiçbir zaman taviz vermemiştir” diyerek şunları kaydetti: “Savaşlarla, türlü entrika ve oyunlarla, kendisini zayıflatmaya ve yıkmaya çalışan düşmanlara karşı sürekli dik duran bu Büyük Millet, en zayıf durumunda dahi küllerinden adeta yeniden doğmuş ve düşmanlarına karşı sürekli galip gelmiştir.”



ERÜ Rektörü Muhammet Güven, Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Varna'da, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, daha birçok zaferde, destanlar yazan Türk Milleti’nin, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişimi ile karşılaştığını belirterek “Milli egemenliğimiz ile bağımsızlığımızı yok etmeye çalışan bu hain örgüte gereken dersi vermiştir” dedi.



Güven açıklamasına şöyle devam etti: “O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara çıkan ve meydanları hınca hınç dolduran vatan sevdalıları, ülkenin sürekli sahibi olacaklarını, hain örgüt ve işbirlikçilerine en iyi şekilde göstermiştir. Ben bu vesileyle öncelikli olarak 15 Temmuz gecesi şehit olan demokrasi bekçisi şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke sizlerin kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmayacaktır. O gece yazdığınınız destan ebediyete kadar hatırlanmaya devam edecektir.”



“Türk Milleti’nin demokrasi ve egemenlik sayfasında 15 Temmuz bir milat olmuştur” diyen Prof. Dr. Muhammet Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “O gece küllerinden adeta yeniden doğan bu Millet, sergilediği kahramanlıkla tüm dünyaya adeta parmak ısırtmıştır. Hain girişimin yaşandığı o geceden sonra Yenikapı ruhu ile tek vücut olan Milletimiz, bu kutsal vatan topraklarına kirli emeller güden ve adı ne olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı devletimizin başlattığı mücadeleye en iyi şekilde destek vermiş, kahraman güvenlik güçlerimizin gerek sınır içi ve gerek sınır ötesi düzenlediği harekâtlarda, teröristlere saklandıkları inleri dar etmesini sağlamıştır.”



Muhammet Güven, mesajında sözlerini şöyle noktaladı: “Terörle mücadelede devletimizin kararlılığı, Türk Silahlı Kuvvetler'imizin azmi ve gücü, milletimizin inancı ve desteği ile birleşince, artık terör örgütleri kaçacak in daha bulamamaktadır. Bundan sonra da bulamayacaklardır. Ülkemiz için tehdit unsuru içeren bir terörist dahi kalmayana kadar devletimizin kararlıkla sürdürmeyi taahhüt ettiği terörle mücadeleyi, millet olarak tüm varlığımızla desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ve bu hedeflere ulaşma için gösterilen çabaya terörle mücadeledeki mevcut başarının hızlandırıcı etki yapacağından şüphemiz yoktur. Milletimiz, tıpkı ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, demokrasi ve egemenliğini korumaya yönelik gösterdiği tavrın benzerini, Büyük Türkiye'nin inşasında da sergilemeye devam edecek ve ülkemizin her yönüyle kalkınması için seferber olacaktır. Bizler, bize verilen görevler doğrultusunda, sorumluluğumuzun da, vazifemizin bilincindeyiz. Ve mevzu bahis vatan olduğunda, canımızı seve seve feda etmesini de, en iyi şekilde çalışıp üretmesini de bilen bireyleriz. Atalarımızdan böyle gördük, çocuklarımıza böyle göstereceğiz, torunlarımız da bunu böyle bilecekler. Bizim sığınacak ikinci bir vatanımız asla olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise bir kez daha minnetlerimi sunuyorum. Kahraman Milletimizin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Bu millet var oldukça ezanlar susmayacak, ay-yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça düşmanlarımız korkmaya, dostlarımız ise kendilerini güvende hissetmeye devam edeceklerdir. Her karış toprağında şüheda fışkıran bu kutsal vatanımızın sonsuza kadar bekçisi olmayı sürdüreceğiz.Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun..."



