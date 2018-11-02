Rektör Karamustafa'dan Seyrani Kampüsüne Ziyaret

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılan tanışma toplantısına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve akademik kadro da katıldı. Kampüste yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirilmede bulunulduğu toplantıda Başkan Cabbar yeni kurulan Erciyes Üniversitesine yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı tebrik ederek “Develililer olarak bizler eğitime çok önem veriyoruz ki gördüğünüz üzere her bir eğitim bloğumuzu bir hayırsever hemşerimiz kampüsümüze kazandırmıştır. İnşallah hemşerilerimizin eğitime yaptıkları bu yatırımların en güzel şekilde netice vermesini diliyorum. Seyrani Kampüsümüzdeki eğitim faaliyetlerinin daha aktif bir şekilde eğitim hayatına kazandırılması vesilesiyle bir araya geldiğimiz sayın rektörümüze de gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.



Kayseri Üniversitesini çok kısa süre içerisinde Türkiye’nin önemli, nitelikli saygın ve dikkate alınan bir üniversiteye dönüştürebilmek için güçlü yönlerinin hızlı bir şekilde harekete geçirmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Karamustafa “Develi Seyrani Kampüsümüz merkez dışındaki en büyük kampüs olması dolayısıyla Kayseri Üniversitemizin yükünü hafifleteceğine inanıyorum. En kısa sürede Seyrani Kampüsümüzde eğitim faaliyetlerine başlayacak olan İslami İlimler ile Beşeri İlimler Fakültelerimizin Develimize ve Kayseri Üniversitemize önemli kazanımları olacaktır. İnşallah gençlerimize daha kaliteli eğitim ulaştırabilmek için sürekli istişare halinde olacağız” dedi. Başkan Cabbar Seyrani Kampüsü ziyaretinin ardından Rektör Karamustafa’yı ve Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu hocalarını makamında ağırlayarak Develi ve Develideki eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

