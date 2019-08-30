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REKTÖR NEDEN SUSKUN?

Kendisi de doktor olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın özel hastanelerde çalışan sekiz akademisyen doktorun üniversiteyi milyonlarca lira zarara uğrattığı iddialarına karşın hiçbir açıklama yapmaması merak konusu oldu.

REKTÖR NEDEN SUSKUN?

Daha önce gazetemizde de yer alan ERÜ Tıp Fakültesi’nde profesör ve doçent ünvanlı sekiz doktorun mevzuata kılıf uydurarak üniversiteyi zarara uğrattığı belirtilmişti. Geçen zaman içerisinde Rektör Prof. Dr. Çalış’ın hiçbir adım atmaması farklı iddiaları gündeme getiriyor.

İYİ Parti Meclis üyesi Kazım Yücel’in profesör ve doçent doktorların fakülte hastanesinde oda ve yatakları parsellediği iddialarına da “sessiz ve seyirci” kalan ERÜ Rektörü Çalış’ın ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor.
 

Haber Merkezi

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