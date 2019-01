Rektörler Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi kampüs alanındaki Botanik Alakart Restoranda düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalarda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, basın mensupları ile her zaman koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rektör Çalış, “Hepiniz biliyorsunuz ki! Ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Biz bugün siz basın mensupları ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirelim istedik. Demokrasinin üç kuvveti vardır. Birisi yasama, birisi yürütme, birisi de yargı. Aslında bir etken de, itici güç medyadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı her zaman gazetecilerimizin desteklenmesi taraftarıyım. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İşbirliği yapmak istiyoruz. Göreve geldiğim ilk günde şunu söylemiştim. Biz önce üniversitemizin konumunu ortaya koyacağız. Sonra hedefler belirleyeceğiz ve üniversitemizi şuan ki durumdan daha üst seviyelere getireceğiz. Bunu yaparken de biz tek başımıza bunu yapamayız. Kayseri’nin paydaşlarıyla, yani Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, STK’lar ve olmazsa olmazımız. Basın mensuplarımız ile bunu yapacağız. Birlikte işbirlikleri ile üniversitemizi yükselteceğiz. Kayserimizi dünyaya duyuracağız. Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi açısından sizlerden destek bekliyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımız ve sesimizsiniz. Bizim yaptığımız faaliyetlere, bizim ortaya çıkarttığımız sonuçları, ilgili yerlere ve halkımıza ulaştırıyorsunuz” dedi.



KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Rektör Karamustafa, “Sizler ilkeli, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza eden, ben Kayseri’de bunu gördüm. Gerek Yüksekokul Müdürlüğüm, gerek Dekanlığım ve gerekse 4 aylık Rektörlüğümde gözlemlediğim o ki! Kayseri’deki siz değerli gazeteciler, basın mensupları, hep motive edici, bizleri heyecanlandırıcı, yapmış olduğumuz faaliyetleri kamuoyu ile paylaşıcı ve bu anlamda bize hep destek olucu, iyi bir diyalog içerisindeyiz. Tabi 58 yıl önceki gazetecilik koşulları ile bugünkü koşullara baktığımız zaman, o zaman tek yönlü bir iletişim söz konusuydu. Ama artık sosyal medyanın, internet haberciliğinin devreye girmesiyle artık etkileşimli interaktif dediğimiz gazetecilik ortaya çıkmış oldu. Biz Kayseri’deki basın mensuplarının bunu çok iyi uyguladıklarını görüyoruz. Bu manada ben gerek Rektörlük öncesi idareciliğim deneyimlerine bağlı olarak, gerekse de şuan ki yaşadıklarımdan dolayı, hepinize üniversitemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise ev sahipliğinde her iki rektöre de teşekkür etti.

Altınkaya, “Bugün Kayseri sahip olduğu 4 üniversite ile Türkiye’de nadir şehirlerden biridir. Kayseri 3’ü kamu ve 1’i vakıf üniversitesi ile beraber toplam öğrenci sayısına baktığımızda yaklaşık 80 bini bulan öğrenci sayısına sahiptir. Akademik kadrosu, idari personeli de eklediğimizde 100 bin nüfusa hitap eden devasa külliye ile karşı karşıyayız. Ve bu manada üniversitelerimizin, Kayseri’de kaynaşma, dayanışma, sanayi ile işbirliği ve şehirle kucaklaşma adına güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Özellikle Erciyes Üniversitemiz her fakülte ve araştırma merkezleri ile bizim için haber odaklı her zaman başvurabileceğimiz bir kaynağa sahiptir. Bu manada ifade etmem lazım ki! Kayseri’de basın yerli ve milli bir basın” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kamuoyunun bilgilendirilmesinde vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya plaket takdim ettiler.