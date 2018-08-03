Resim sayesinde hastalığından kurtuldu

Türkiye’de 2006 yılında faaliyete geçen ve hemen hemen her ilde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, şizofreni, bipolar bozukluk, psikoz gibi ağır ruhsal hastalar için rehabilite hizmetleri veriliyor. Amaçları bu hastaları topluma kazandırmak olan merkezlerde rehabilite tedavisi, resim, müzik, spor gibi kültür-sanat faaliyetleriyle yapılıyor.



“Benim gibi insanlar buralara gelsinler”

2014 yılında açılan Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde rehabilite olan 650 civarında hasta da resim, müzik ve sporla rehabilite ediliyor. Yaklaşık 3 yıldır merkezde kursiyer olan bipolar hastası Cemile Uçar da merkezde tedavi olanlardan. Özellikle resim sayesinde hastalığını aştığını dile getiren Uçar, kendisi gibi olan hastaları merkeze davet ederek, “Burada aldığım eğitimler sayesinde hastalığım ne, kendi huyum ne ayırabiliyorum. Nasıl bir tansiyon hastası sürekli ilaç kullanarak hayatına devam ediyorsa ben de hastalığımla hayatıma devam ediyorum ama onun hayatını yaşamıyorum. Bizim hastalığımızda tembellik çok görülüyor. Birinden yardım almaya alıştığımız için bazı şeyleri kendimizi zorlayarak yapıyoruz. Ben de buraya ilk geldiğimde öyleydim ama sonra gördüm ki daha kolay yapabiliyorum. Her defasında bir adım daha ilerliyorum. O nedenle benim gibi insanlara tavsiyem her zaman isteklerinin gelmesini beklemesinler, kendilerini zorlasınlar. Ve buralara gelsinler” diye konuştu.



650 hastanın yüzde 76 olan yatış oranı yüzde 11’e düştü

Merkezin Sorumlu Hekimi Psikiyatrist Cana Kılıç da kültür-sanat etkinlikleriyle rehabilite ettikleri 650 hastanın yatış oranlarının iki yılda yüzde 76’dan yüzde 11’e düştüğünü ifade etti. Hastalardaki olumlu değişimin, yakınları tarafından da fark edildiğini dile getiren Kılıç, “Eskiden evinden dışarı çıkmayan insanların bir kısmı işe başladı. Bir kısmı hobi faaliyetleriyle meşgul olmaya ya da başka alanlarda kendilerini geliştirmeye başladı. Daha fazla toplumun içinde olmaya başladılar” dedi.



Kişiye özel rehabilite

Merkeze kayıt yaptıran hastaların neye ihtiyacı varsa ona göre hizmet sunduklarını kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler sadece sağlık hizmeti vermiyoruz. Genel anlamda hayatla ilgili pek çok sıkıntısıyla ilgili de mücadele etmesinde onlara destek oluyoruz. Takipteki hastalarımızı ay da bir arıyoruz. Gerektiğinde, hatta gerektiğinde değil hemen hemen herkesin evine gidiyoruz. Problemi ne, tedaviyi aksatan unsurlar neler, onları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.”



5 kursiyer memur oldu

Kursiyerlerin bir kısmının hastalıkları nedeniyle eğitimlerini yarıda bıraktıklarına değinen Kılıç, isteyen kursiyerlerin okullarının bitirilmesi konusunda eğitim desteğinde bulunduklarını, bu destekle engelli KPSS’ye giren kursiyerlerden 5’inin memur olarak atamasının yapıldığını belirtti.



Kursiyerler kendilerine rakip futbol takımı arıyor

Spor eğitmeni Yahya Karadenk ise kursiyerlere merkezde spor salonu hizmeti vermenin yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği bir halı sahada haftada bir gün futbol oynadıklarını söyledi. Futbol takımlarının iddialı olduğunu vurgulayan Karadenk, “Hatta kendimize rakip aradığımızı bile söyleyebilirim. Kursiyerlerimizden ve yakınlarından gayet güzel, gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlk geldikleri zamandan sonraki 2-3 ay içerisinde hem rehabilite olmuş hem de kilo vermiş oluyorlar. Bu da tabi ki sağlıklarını olumlu etkiliyor” ifadelerini kullandı.