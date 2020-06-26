Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu kısıtlamasında muaf sayılacak Kayseri Valiliği tarafından, hafta sonu YKS sınavı dolayısıyla uygulanacak olan kısıtlama ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak, rezervasyon yaptırmış olan turistlerinde kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

26 Haziran 2020 Cuma 11:03