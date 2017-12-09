Rıza Sarraf Davası, Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik

Kayserigaz yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuşan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rıza Sarraf Davasının Türkiye’yi siyasi bakımdan sıkıştırmaya yönelik bir dava olduğunu söyledi. Bu durumun, en net kanıtının, İran’dan petrol ithalinin, davada konu edilmesi olduğuna işaret eden Taner Yıldız, temel tüketim noktasında, Türkiye’nin dışında İran’dan 7 ülkenin daha petrol ithalatı yaptığına değindi. Diğer 7 ülkenin ithalatının basında spekülasyon malzemesi haline getirilmediğini vurgulayan Taner Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye doğalgaz ülkesi değil”

“Türkiye’de üretilen miktar 400 milyon metreküp civarında. İlk başta başladığımızda yüzde 2 buçuk civarındaydı; yani bir zekat miktarı 40’ta 1’i kadardı. Türkiye bir doğalgaz ülkesi değil. Türkiye’de doğalgaz ve petrol var ama Türkiye’nin büyüme hızı ve genişliği bütün bu çıkarma hızımızdan daha da büyük. O yüzden ithalat kaçınılmaz oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyar metreküp civarında hedeflenen ithalat ve toplam kullanım miktarı, 46-47 milyar metreküpler miktarında gerçekleşti ve bunun yüzde 52’sini Rusya’dan alıyoruz.”



“Türkiye üretilen problemlere rağmen büyümeye devam edecek”

“İran’dan alınan doğalgazın, özellikle şu son günlerde siyasi polemik konusu haline getirilmiş olması, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan mahkemede bunun konu edilmiş olması, olayın çarpıtıldığının göstergesi. Bununla ilgili olarak, size çarpıcı rakamlar vereceğim; İran’da üretilen petrolün yüzde 23’ünü Çin, yüzde 14’ünü Japonya, yüzde 11’ini Güney Kore, yüzde 7’sini Fransa, yüzde 7’sini Türkiye alıyor. Temel tüketim noktasında 8 ülke var. Diğer 7 ülkeyle alakalı, basında, televizyonda, gazetede, herhangi bir şey duydunuz mu? İran’dan ithal edilen petrol ile alakalı herhangi bir spekülasyon duydunuz mu? Bu da görülen davanın yalnızca teknik bir konu olmadığını, tam tersi tamamen siyasete taşınan bir konu olduğunu gösteriyor. Türkiye, coğrafyasında üretilen bunca probleme rağmen, büyümesine ve ilerlemesine devam edecek.”

İHA

