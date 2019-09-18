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Ruanda Büyükelçisi Kayseri OSB’yi Ziyaret Etti

Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Ruanda Büyükelçisi Kayseri OSB’yi Ziyaret Etti

Kayseri OSB Yönetiminin de hazır olduğu ziyarette Başkan Nursaçan, Ruanda heyetini ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Ruanda arasında devam eden sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari ilişkilerin gelecekte daha iyi sevilerde olmasını ümit ettiklerini ifade etti. Heyete, Kayseri OSB’nin projelerini tanıtıcı sunum yapıldı.



Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin çok yerinde olacağını, Kayseri ve Ruanda arasında birçok sektörde işbirliğinin artırılması için, Türk şirketlerine yatırım, üretim, ticaret, turizm, eğitim ve kültürel alanlar da sağlanan imkân ve kolaylıklar hakkında bilgiler verdi. Nkurunziza, ülkesine gelecek yatırımcılara katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Misafir heyet daha sonra, Kayseri OSB’nin uygulamaya dönük projeleri arasında yer alan ve 55 MWp kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santralini ( GES ) yerinde gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
 

İHA

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