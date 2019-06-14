Ruhsat Sorunu için Büyükşehir'den önemli adım

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşaatların ruhsatlandırılmasında önemli bir değişikliğe gittiklerini ve bu değişikliğin Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçtiğini belirtti.



İnşaatların ruhsat problemlerinin, su ve elektrik aboneliğini engellediğini ve böylece pek çok vatandaşın inşaat elektriği ve suyu kullanarak daha fazla para ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu sorunu en aza indirgemek için önemli bir adım attık. Bir anlamda bürokraside sadeleştirme olarak da ifade edebileceğimiz bu kararımız Büyükşehir Belediye Meclisimizden de oy birliği ile geçti. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin gereği olarak kontrol ve onay işlemini Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığımız yapmaktaydı. Bu kontrol ve onay işleminin merkezden yapılması, proje yoğunluğu ile birlikte gecikmelere sebebiyet vermekteydi. Ruhsat sürecinin hızlandırılması ve ruhsat sürecinden kaynaklanan sorunların en aza indirgenmesi için Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 4 ve 5’inci maddesinde değişikliklere giderek, proje kontrollerinin ruhsat vermeye yetkili ilçe belediyelerine devredilmesine karar verdik. Bu karar ruhsatlandırma sürecini hızlandıran adımlarımızdan birisi oldu. Almış olduğumuz kararlarla pek çok vatandaşımızın mağduriyetini de gidermiş olacağız” diye konuştu.

