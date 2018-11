Ruslar Kış Tatili İçin Yine Erciyes’e Gelecek

Ülkemizde kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes, Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olarak Rus turistlerin de gözdesi haline geldi.

Kayseri Erciyes AŞ’nin Rusya’daki tanıtım ve reklam çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıl 29 Aralık 2017’de Kayseri tarihinde Moskova-Kayseri arasında ilk defa başlayan direkt charter seferleri ile Rus turistler kayak sezonu boyunca her hafta kafileler halinde Erciyes’e gelmişti. Kış sezonu süresince 250 kişilik kafileler halinde her hafta Kayseri’ye gelen Rus turistler Erciyes’te kayak yaparak, bölgenin tarihi ve tabi güzelliklerinin yanında Kapadokya’yı da keşfettiler. Dünya standartlarındaki pistleri ve sunulan hizmetler ile Rusları büyüleyen Erciyes, 2018/2019 kayak sezonunda da her hafta Moskova’dan kalkan uçaklarla yeni misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlk Rus turist kafilesi 28 Aralık 2018’de başlayacak ilk seferle gelip yılbaşını Erciyes’te geçirecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’i dünya insanlığına açma gayretlerimiz içinde ilk defa geçtiğimiz yıl ülkemizin siyaseten en önemli partneri durumunda olan ve konjonktürel olarak ticari ve turizm ilişkilerimizin de oldukça üst seviyede seyrettiği Rusya pazarına açılmıştık. Çok güzel neticeler elde ettik. Her hafta Cuma günü Moskova’dan kalkan uçaklarla kış tatilini geçirmek üzere şehrimize gelen Rus misafirlerimiz şehir ve dağ otellerinde konaklayarak hem doyasıya kayak yaptı hem de Kayseri’nin mahalli lezzetlerini tatma imkânı buldular, Kapadokya’yı da gezerek bölgenin tarihi ve tabii güzelliklerini keşfettiler. Rus turistler buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldı ve bu memnuniyetin eseri olarak yeni kayak sezonunda da Rusları Kayseri’de ağırlamaya devam edeceğiz. Yani, hizmete girmesinden birkaç yıl sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ‘in Erciyes Master Planı şimdiden Kayseri’ye döviz girdisi, ticari canlılık ve ekonomik güç katarak çok önemli hizmetler vermeye başladı ”dedi.