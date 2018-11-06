RUSYA DUMA HEYETİNDEN KTO’YA ZİYARET

Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Erol Sırıklı, Duma Meclisi- Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sami Yıldırım, Duma Temsilcisi - Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marat Muhammet Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü aynı zamanda Türk Rus İşbirliği Koordinatörü Tamer Kaplan hazır bulundu.



Başkan Gülsoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin artırılması kapsamında yapılan bu ziyaretleri önemli görüyor ve daha da artmasını diliyorum. Son yıllarda gerek siyasi gerekse de ticari ve ekonomik yönden Türkiye ve Rusya’nın birbirine yakınlaşması bizleri mutlu etmiştir. Biz, Rusya olan ilişkilerimizi çok önemsiyor ve önümüzdeki süreçte bu ilişkilerin daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Ticaretin kalbi olarak anılan Kayseri’nin, en eski ticaret merkezine sahip olduğunu hatırlatan Gülsoy, Kayseri’nin ekonomik yapısı ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara ilişkin bilgi verdi.



Ticari gelişmelerin daha da artması için iki ülke arasında yatırım olanaklarının yakından incelenmesinin önemini vurgulayan Başkan Gülsoy; “Şehrimizde bulunan 3 Organize Sanayi Bölgemizle birlikte ticaret alanında oldukça iyi bir potansiyele sahibiz. Önemli olan bu potansiyeli gösterebilmek, yabancı ortaklıkları artırabilmek. Bunu da ancak ülkeler arasında iş ziyaretleri yaparak, şartları yerinde inceleyerek yapabiliriz. Potansiyel sektörlerde işbirliği yapabilecek işadamlarının yer alacağı heyetlerle iş gezileri yapmalı ve ülkelerin işbirliklerine olanak sağlamalıyız. Biz de, önümüzdeki süreçte Kayseri Ticaret Odası olarak, belirli periyotlarda iş seyahatleri düzenlemeyi planlıyor, ticari faaliyetlerimizi artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Gülsoy son olarak, ülkeler arasındaki siyasi sorunlardan iş dünyasının etkilenmemesi gerektiğini belirterek, iş dünyasının her şeyden bağımsız olarak sadece ülke ekonomisine katkı sağlamak kaygısıyla çalışması gerektiğini vurguladı.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür eden heyet, Türkiye’ye yaptıkları iş gezisi kapsamında Kayseri’ye geldiklerini ve burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini, yaptıkları incelemeler sonunda da oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Heyet, Ticari ilişkilerin güçlenmesi için bu tür ziyaretlerin arıttırılması gerektiğini belirterek, Başkan Gülsoy nezdinde Kayserili iş adamlarını Rusya’ya davet etti.

