Saadet Partisinden Rektör Çalış Ve Karamustafa'ya Ziyaret

Ziyaretleri değerlendiren Arıkan; “Üniversitelerimiz özgür ve özgün eğitim yuvalarıdır. Bir ülkede yükseköğretim eğitim kalitesi yüksek olduğu zaman işinin ehli, liyakatli bir nesil yetişir. Tabi ki bu liyakatli kişilerinde doğru ve adil kullanılması önemlidir. Üniversitelerin ülke genelinde birçok alanda faydası olduğu gibi yerelde de önemli katkıları vardır. Erciyes ve Kayseri Üniversitelerimiz Kayserimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınması açısından çok önemli bir alana sahiptirler. Bunda, rektörlerimiz başta olmak üzere tüm akademisyenlerimizin katkısı yok sayılamaz. Hepsine teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Arıkan; “Üniversitelerimizin, OSB işbirliği eğitimin uygulamaya geçmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Üniversitelerin bu tarz işbirliği sağlamaları, öğrencilerin parttime çalışma imkanı bulmaları ve Kayserimizin gençlerin fikir ve azimleri ile daha fazla kalkınacağını düşünüyoruz ve bu işbirliklerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



