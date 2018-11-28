Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saadet Partisinden Rektör Çalış Ve Karamustafa'ya Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa‘yı ziyaret etti.

Saadet Partisinden Rektör Çalış Ve Karamustafa'ya Ziyaret

Ziyaretleri değerlendiren Arıkan; “Üniversitelerimiz özgür ve özgün eğitim yuvalarıdır. Bir ülkede yükseköğretim eğitim kalitesi yüksek olduğu zaman işinin ehli, liyakatli bir nesil yetişir. Tabi ki bu liyakatli kişilerinde doğru ve adil kullanılması önemlidir. Üniversitelerin ülke genelinde birçok alanda faydası olduğu gibi yerelde de önemli katkıları vardır. Erciyes ve Kayseri Üniversitelerimiz Kayserimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınması açısından çok önemli bir alana sahiptirler. Bunda, rektörlerimiz başta olmak üzere tüm akademisyenlerimizin katkısı yok sayılamaz. Hepsine teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.
Açıklamalarına devam eden Arıkan; “Üniversitelerimizin, OSB işbirliği eğitimin uygulamaya geçmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Üniversitelerin bu tarz işbirliği sağlamaları, öğrencilerin parttime çalışma imkanı bulmaları ve Kayserimizin gençlerin fikir ve azimleri ile daha fazla kalkınacağını düşünüyoruz ve bu işbirliklerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İHA

İlgili Galeriler
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSaadet PartisiErciyes ÜniversitesiKayseri üniversitesiProf. Dr. Mustafa ÇalışKurtuluş KaramustafaMahmut Arıkan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.