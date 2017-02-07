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Safa Camii tadilat görecek

Geçtiğimiz aralık ayında çıkan yangında büyük oranda hasar görerek kullanılamaz hale gelen Safa Camii’nin Melikgazi Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde tadilatı yapılarak yeniden ibadete açılacak.

Safa Camii tadilat görecek
Melikgazi Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.
Melikgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 22 madde okunarak oylanırken, 22 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Camiler elden geçirilecek
Köşk Mahallesi’nde bulunan Safa Camii’nde 22 aralıkta çıkan yangın sonucunda büyük oranda hasar meydana gelmişti. Melikgazi İlçe Müftülüğü’nün talebi üzerine hasar gören yerlerin yeniden yapılarak ibadete hazır hale getirilmesi meclis tarafından  değerlendirerek oy birliği ile onarımının yapılmasına karar verildi. Ayrıca yine Melikgazi İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda Germir Cami’nin halılarının ve çevre düzenlemesinin yapılması da kabul edildi.
Devamsızlık polemiği
22’si ana, 22’si ek gündemden oluşan meclisin sonunda ise devamsızlık polemiği yaşandı. Bazı meclis üyeleri bir süredir toplantılara katılmayanları eleştirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç ise “Gelmeyenleri cezalandıralım” şeklinde esprili bir yaklaşımda bulundu.
“Şehirleşmede imar planları önemli”
Planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri ile tarihi mekân ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. “ dedi. Kentsel Tasarım Müdürlüğünce 16 tarihi mekanda onarım yapılarak hizmete sunulduğu, 14 tarihi mekanda ise proje çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak belediye iletişim merkezinin büyük beğeni topladığını sözlerine ekledi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ 
 
 
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