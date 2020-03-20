Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü, bu süreçte en büyük fedakarlığı ise sağlık çalışanlarının gösterdiğini söyledi. Tüm sağlık çalışanlarının görevleri başında olduğunu ve azami gayretle çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu süreçte herkesin sağlık çalışanlarının işlerini hafifletmek ve kolaylaştırmak için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.



Sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken ulaşım sorunu yaşamamaları için kararlar aldıklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanları için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarının belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini bildirdi.

