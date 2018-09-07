Sağlık için yürüdüler

Gültepe Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç, yöneticiler ve sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı.



Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Bugün 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle halk sağlığı yürüyüşü yapmaktayız. Artık modern dünyada hareketsizlik çağımızın hastalığı olmaktadır. Bu hareketsizliğin getirmiş olduğu hastalıklar ciddi problemler oluşturmaktadır. Diyabet, obezite ve kansere kadar gidebiliyor. Bundan dolayı yürüyüş yapmamız gerekiyor. Bu yürüyüşü başlatarak 'Sağlıklı beslen, hareketli yaşa' sloganıyla yola çıkıyoruz. Halk Sağlığı Haftasında da etkinliğimize başladık. Mümkün olduğu kadar asansörleri kullanmadan yürüyerek merdivenleri çıkmak, aracımız iş yerinin kapısına kadar değil, bir miktar uzağa bırakıp yürüyerek işe gidip gelmeyi öneriyoruz" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç da, "Bu hafta dolayısıyla özellikle halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri yönünden insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Bugün yürüyüşümüze destek veren tüm halkımıza, Melikgazi Belediyesine ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hastalanmadan önce hastalıklara karşı tedbir almak, koruyucu sağlık hizmetlerinin ilk amacıdır. İlimizde 441 tane aile hekimiyle, kanser erken teşhis tarama merkezleriyle, genel sağlık merkezleri ve ana çocuk sağlığı merkezleriyle her türlü 1'inci basamak ve koruyucu sağlık hizmetini veriyoruz. Bu hizmetlerimiz gün geçtikçe daha da gelişerek devam ediyor" diye konuştu.



Yürüyüşe katılan Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman ise, "Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle, Sağlık Müdürlüğümüzü yapmış olduğu organizasyona Melikgazi Belediyesi'nin doktor başkanı ve doktor başkan yardımcısı olarak katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla artması, insanların beden gücüyle yaptıkları iş yükünü azaltması, refah seviyesinin yükselmesiyle gıdaya hemen ulaşmak insanlarda obezite sorununu, insanlık sorunu olarak önümüze koymaktadır. Bu tür etkinlikler bireysel ve toplumsal bilinçlenmenin artması amaçlanmaktadır"

Konuşmaların ardından 'Sağlıklı beslen, hareketli yaşa' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.



